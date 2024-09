Neymar apoia candidatura incontestada da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2034

O atacante do Al Hilal, Neymar, manifestou seu apoio à candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034, dizendo que o evento seria “muito emocionante para todos”.

A FIFA deve aprovar a Arábia Saudita como sede em uma votação incontestada pelas 211 federações-membro do órgão regulador antes do final do ano, com a nação do Golfo sendo a única candidata a entrar na disputa.

Em um vídeo compartilhado pelo Al Hilal, Neymar, que se juntou aos gigantes da Saudi Pro League em agosto de 2023 vindo do Paris Saint-Germain, disse: “Estou feliz em ver a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que será uma Copa do Mundo muito emocionante para todos.

“Pessoas do mundo inteiro terão a oportunidade de aprender mais sobre a cultura saudita, sobre o país, então será uma ótima experiência estar aqui com todos… Eles merecem essa oportunidade.”

O torneio de 48 equipes está previsto para ser realizado entre novembro e dezembro de 2034.

Neymar, 32, é o maior artilheiro da história do Brasil e jogou em três Copas do Mundo.

Ele está nos estágios finais de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior que o manteve fora desde outubro de 2023.