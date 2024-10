NFL encontra evidências insuficientes para disciplinar Brandon McManus

JACKSONVILLE, Flórida – A investigação da NFL sobre as alegações de que o ex-chutador do Jacksonville Jaguars Brandon McManus agrediu sexualmente duas mulheres no voo internacional do time para Londres em 2023 descobriu que não havia evidências suficientes de que McManus violou a política de conduta pessoal da liga.

A investigação – que incluiu entrevistas com 30 pessoas – foi concluída na última sexta-feira e a NFL acredita que o caso está encerrado para qualquer ação disciplinar potencial”, disse o porta-voz da liga, Brian McCarthy, em comunicado.

“Não havia evidências suficientes para apoiar a conclusão de que ocorreu uma violação da política de conduta pessoal. Como sempre, se novas evidências forem apresentadas, elas serão levadas em consideração.”

No entanto, Tony Buzbee, o advogado que representa as duas mulheres, disse estar confuso sobre a conclusão da NFL.

“Ainda estamos trabalhando para agendar uma reunião entre os investigadores da NFL e nossos clientes”, disse Buzbee em comunicado à ESPN. “A NFL ainda não conversou com nossos clientes, então estou um pouco confuso sobre por que alguém poderia concluir isso neste momento.”

Um porta-voz de Brett Gallaway, o advogado que representa McManus, disse à ESPN que Gallaway não faria uma declaração neste momento.

Daisy Torres e Nicole Anderson, que trabalhavam como comissárias de bordo na companhia aérea fretada que os Jaguars usaram para sua viagem a Londres em setembro passado, entraram com uma ação judicial em 28 de maio acusando McManus de agredi-las sexualmente durante a viagem. As duas mulheres inicialmente não usaram seus nomes – elas eram chamadas de Jane Doe I e Jane Doe II – e um juiz do Tribunal Civil do Circuito do Condado de Duval, na Flórida, rejeitou o processo em 3 de setembro, decidindo que, de acordo com a lei da Flórida, o o uso de pseudônimos não atendeu aos critérios de “caso excepcional” exigidos para garantir o anonimato.

Torres e Anderson arquivaram novamente o processo em 6 de setembro com seus nomes.

O processo acusa McManus de ficar bêbado e brigar com eles várias vezes e de tentar beijar Torres. Ele também acusou os Jaguars de não supervisionar McManus, de não criar um ambiente seguro para o pessoal que atende a equipe, de ignorar as regras da NFL sobre álcool e drogas nos voos da equipe e de dizer aos comissários de bordo para ignorarem as regras da FAA.

Torres e Anderson estão buscando mais de US$ 1 milhão e exigindo um julgamento com júri.

Em 5 de setembro, Gallaway apresentou um pedido de admissão, que pede à outra parte que negue ou admita certas ações, declarações ou documentos. Nesse processo, Gallaway afirma que as mulheres fizeram postagens sexualmente explícitas nas redes sociais, usaram insultos raciais, tiveram relações sexuais anteriores com jogadores da NFL enquanto trabalhavam, eram viciadas em drogas e bebiam no trabalho, entre outras coisas.

Os Jaguars assinaram com McManus um contrato de um ano no valor de US$ 2 milhões em maio de 2023 e não o contrataram novamente quando o contrato expirou. McManus assinou um contrato de um ano no valor de US$ 6 milhões com o Washington Commanders durante a entressafra, mas a equipe o cortou cinco dias após o processo ter sido inicialmente aberto.

Os Jaguars disseram que não se pronunciariam sobre a decisão da NFL.

Uma fonte da liga disse a Adam Schefter, da ESPN, que vários times têm monitorado a situação de McManus e que ele poderá encontrar um novo lar em breve.