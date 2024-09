NFL estabelece recorde de audiência na Semana 1, com média de 21 milhões de espectadores por jogo

LOS ANGELES — A NFL teve uma média de 21 milhões de espectadores por jogo durante a semana de abertura da liga, tornando-se a Semana 1 mais assistida já registrada.

A liga e a Nielsen disseram na manhã de quarta-feira que a média por jogo na TV e nas plataformas digitais foi um aumento de 12% em relação ao ano passado.

No total, 123 milhões de pessoas assistiram a pelo menos parte de um jogo, o maior total para uma semana de estreia desde 2019.

“Um ótimo começo com a audiência. Foi ótimo estar de volta e muito para ficar animado”, disse Hans Schroeder, vice-presidente executivo da NFL Media.

A NBC teve o jogo mais assistido, com a vitória do atual campeão do Super Bowl, Chiefs, por 27 a 20, sobre os Ravens na abertura de quinta-feira, com média de 29,2 milhões na TV e no digital.

Foi o segundo maior jogo de temporada regular da NBC desde 2006, quando adquiriu o pacote “Sunday Night Football”. O jogo de domingo à noite entre os Lions e os Rams, que Detroit venceu por 26-20 na prorrogação, teve uma média de 22,7 milhões, um salto de 3% em relação ao ano passado.

O primeiro jogo de Tom Brady como principal analista da Fox — a vitória dos Cowboys por 33-17 sobre os Browns — teve uma média de 23,93 milhões. Os seis jogos que fizeram parte da rodada dupla da Fox (quatro no início, dois no final) tiveram uma média de 18,64 milhões, tornando-se o melhor começo da rede desde 2020.

Esta foi a primeira vez desde 2020 que a Fox teve apenas uma partida dupla na tarde de domingo na Semana 1. Tanto a CBS quanto a Fox transmitiram dois jogos cada no domingo de abertura nas últimas três temporadas.

A CBS teve uma média de 17,79 milhões em seus seis jogos, seu jogo mais assistido da Semana 1 desde que readquiriu os direitos da NFL em 1998. A maioria das afiliadas da CBS teve jogos na janela das 13h ET, mas Nova York, Chicago, Atlanta e Pittsburgh tiveram o primeiro jogo de Jim Harbaugh como técnico dos Chargers contra os Raiders às 16h05.

Nova York, Chicago, Atlanta e Pittsburgh não puderam transmitir jogos no período inicial da CBS porque é uma regra da liga que nenhum jogo é exibido ao lado do jogo do time local.

A vitória dos Eagles por 34-29 sobre os Packers no primeiro jogo da Semana 1 da NFL na sexta-feira à noite em 54 anos teve uma média de 14,0 milhões nas afiliadas da Peacock e da NBC na Filadélfia, Green Bay e Milwaukee. Foi o segundo evento ao vivo mais assistido na história de quatro anos da Peacock, atrás do jogo wild-card da AFC da temporada passada entre Kansas City e Miami.

“Acho que os números até superaram nossas expectativas. O Brasil foi ótimo e o jogo foi emocionante”, disse Schroeder. “Em uma nova noite e janela, acho que foi um começo fenomenal para nós.”

O “Monday Night Football” na ABC, ESPN, ESPN2 e ESPN+ teve uma média de 20,4 milhões na vitória dos 49ers por 32 a 19 sobre os Jets, apesar da maioria dos clientes da DirecTV não conseguirem recebê-lo devido à disputa de transmissão com a Disney (a única maneira de assistirem era se a afiliada da ABC não fosse de propriedade da Disney, o que não era o caso dos clientes da DirecTV em Nova York e São Francisco).

A média caiu em relação aos 22,7 milhões da estreia do ano passado entre Jets e Buffalo.