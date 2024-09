NFL insider prevê sucesso comercial no meio da temporada: Davante Adams se juntará aos Commanders

NãoInsider da Flórida Mina Vermelhas prevê que o Washington Commanders fará uma troca no meio da temporada por Davante Adams após o desempenho decepcionante dos Raiders. De acordo com Kimes, o contrato de Adams é atraente para times que buscam mantê-lo por longo prazo, pois é negociável e pode ser reestruturado. Ela acredita que os Comandantes, conhecidos pela sua tenacidade, serão motivados a faça esse movimento para melhorar a situação dos seus wide receivers.

Kimes expressa sua confiança no talento de elite de Adams, apesar de sua insatisfação com a situação de Las Vegas no ano passado. Ela vê os Commanders como um time com determinação para seguir esse negócio e melhorar as circunstâncias do seu quarterback. No entanto, ela também reconhece os desafios enfrentados pelos Comandantes, particularmente sua insatisfação com o estádio atual.

Davante Adams expressa frustração com falta de alvosVic Tafur / Twitter

Nas palavras de Kimes, “Minha opinião é que, no meio da temporada, Devonte Adams será um comandante de Washington.” Ela enfatiza a atratividade do contrato de Adams para equipes interessadas em mantê-lo por um longo prazo, destacando sua flexibilidade para reestruturação. Esta citação reflete sua forte crença no probabilidade dos comandantes perseguirem Adams e os potenciais benefícios de adquiri-lo.

Ela também enfatiza o status de elite de Adams como um wide receiver: “Eu ainda acho que ele é um wide receiver incrivelmente, incrivelmente de elite.” Esta citação demonstra sua confiança inabalável nas habilidades de Adams e seu impacto potencial em um time como o Commanders. Ela ressalta seu raciocínio por trás da previsão e destaca o valor de Adams como jogador.

Os comandantes aproveitarão a oportunidade?

Além disso, Kimes reconhece os desafios enfrentados pelos Commanders, particularmente sua insatisfação com seu estádio atual.E então você tem o Washington (Commanders). Quero dizer, eles estão obviamente infelizes porque o estádio é horrível.“Esta citação demonstra sua consciência da obstáculos existentes para os Comandantes, indicando que, apesar de sua determinação em melhorar, eles têm obstáculos significativos a superar.

Em resumo, a previsão de Mina Kimes sobre o Washington Commanders negociando por Davante Adams midseason é baseado em sua crença na atratividade do contrato dele, na tenacidade dos Commanders e no potencial deles de melhorar a situação do quarterback.