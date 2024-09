NFLPA critica os cuidados dos Chiefs com Kyle Van Noy; NFL apoia a equipe do KC

OWINGS MILLS, Maryland — Dois dias depois que o linebacker do Baltimore Ravens, Kyle Van Noy, criticou os Chiefs pelo que ele chamou de tratamento “pouco profissional” de sua lesão no olho, o diretor executivo da NFL Players Association, Lloyd Howell, expressou decepção com a capacidade de resposta da equipe médica de Kansas City.

Howell, que visitou os Ravens na quinta-feira, disse que o tratamento médico no local deve ser fornecido “o mais rápido possível”, de acordo com o acordo coletivo de trabalho.

“Acho que foi uma situação infeliz onde isso não ocorreu”, disse Howell. “Graças a Deus pela situação de Kyle [that] não foi pior. Mas aqui estamos nós com o primeiro jogo da temporada, temos muito mais jogos para jogar. Simplesmente não podemos ter isso.”

Em um comunicado emitido mais tarde na quinta-feira, a liga criticou a NFLPA por citar “conclusões sem fundamento”, dizendo que Van Noy recebeu atendimento “apropriado” da equipe médica dos Chiefs.

“É decepcionante que a NFLPA divulgue conclusões sem suporte sem tentar entender os fatos”, disse o porta-voz da NFL Brian McCarthy em uma declaração preparada. “Revisamos o caso com as equipes médicas dos Chiefs e Ravens e estamos confortáveis ​​que ele recebeu o tratamento apropriado.”

Na derrota de Baltimore por 27-20 em Kansas City em 5 de setembro, Van Noy sofreu uma fratura no osso orbital no terceiro quarto enquanto corria com o quarterback Patrick Mahomes. Van Noy disse na terça-feira que era “inaceitável” que demorasse um quarto inteiro para ele ver o oftalmologista dos Chiefs.

Quando são necessários especialistas, eles vêm da equipe médica do time da casa.

Os Chiefs não comentaram os comentários de Van Noy.

“Nós informamos as partes necessárias sobre como precisamos melhorar, e tenho certeza de que iremos melhorar”, disse Howell.

Van Noy não treina com os Ravens desde que sofreu a lesão.