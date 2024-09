NGI apresenta planejamento estratégico ao PGJ, Lean Araújo

Em reunião realizada nessa segunda-feira (9), o Núcleo de Gestão da Informação (NGI) fez a prestação de contas das atividades desenvolvidas e apresentou ao procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, uma proposta de planejamento estratégico para os próximos anos, que contará com diversas ações, a exemplo da elaboração de um regimento interno.

“Nós apresentamos ao PGJ estatísticas sobre o trabalho do NGI no ano passado e esse ano, até agosto, para demonstrar o aumento no fluxo de atividades. Em seguida, apresentamos o planejamento estratégico, com destaque para a formatação do regimento interno do Núcleo”, informou o promotor de Justiça Hamilton Carneiro, coordenador do NGI.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, parabenizou os integrantes do Núcleo pela apresentação e pelo trabalho que vêm desenvolvendo em apoio aos demais órgãos do MPAL. Uma nova reunião deverá ser realizada ainda este mês para que eles apresentem a proposta de regimento interno com as alterações sugeridas.

“Na reunião, foram realizados alguns encaminhamentos pelo aprimoramento do regimento interno do NGI. Em um segundo momento, teremos uma nova reunião para avaliarmos o regimento já revisado e encaminharmos o documento para o Colégio de Procuradores apreciar”, destacou Lean Araújo.

Também participaram da reunião o promotor de Justiça José Carlos Castro, coordenador do Laboratório de Lavagem de Dinheiro do NGI; capitão Fausto, diretor de Inteligência do Núcleo; capitão Grangeiro, gestor da Contrainteligência; capitão Nicácio, gestor de Operações de Inteligência; o policial penal Vitor Gomes, coordenador da Assessoria Prisional do NGI; e o diretor-geral do MPAL, Carlos Cabral.

Conheça o NGI

Instituído pela Resolução CPJ 12, de 07 de dezembro de 2018, o NGI é um órgão de assessoramento da Procuradoria-Geral de Justiça e tem como função desenvolver atividades de busca e de coleta de dados e informações, oferecendo apoio técnico e operacional a outros órgãos do MPAL no sentido de fortalecer a sua atuação na promoção do bem-estar social e na garantia de direitos.