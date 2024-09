Nick Diaz provoca data de retorno em novo vídeo de treinamento

Nick Diaz pode voltar em breve.

Em agosto, Diaz estava pronto para retornar ao octógono após um hiato de três anos para o card de estreia do UFC em Abu Dhabi, onde enfrentaria Vicente Luque. Porém, algumas semanas antes da luta, Diaz desistiu devido a “problemas de viagem”. Em vez de remarcar Luque, o UFC esperava remarcar o confronto para uma data futura e agora parece que isso pode ter acontecido.

No sábado, Diaz divulgou um vídeo de treino junto com uma mensagem provocando seu retorno ao UFC 310.

“70 dias. É o meu jeito.”

O UFC 310 acontece no dia 7 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Embora o card ainda não tenha um evento principal anexado, lutas de alto nível entre Ciryl Gane e Alexander Volkov, e Movsar Evloev e Aljamain Sterling, entre outros, estão planejadas para o evento.

Ex-campeão meio-médio do Strikeforce e desafiante ao título meio-médio do UFC, Diaz não compete desde sua derrota por nocaute técnico para Robbie Lawler no UFC 266.