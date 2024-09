Nicki Minaj critica Jay-Z por favorecer Kendrick Lamar em vez de Lil Wayne e Drake

Nicki Minaj juntou-se ao 20 x 1 contra Jay-Z depois de conceder as honras do intervalo do Super Bowl LIX, organizado em Nova Orleans, para Kendrick Lamar em vez de Lil Wayne … e a Rainha Barb está vomitando todo tipo de éter em sua direção!!!

De acordo com o ponto de vista de Nicki, Jay-Z se esgotou para a NFL quando Colin Kaepernick ajoelhou-se no campo para protestar contra a brutalidade policial … ações de uma casa com palavrões com o “er”, e apesar de sua riqueza e sucesso, ainda é uma pessoa “odiosa e feia”.

Vários especialistas em hip hop – Mestre P, DJ Akademik e só hoje Boosie Badazz – vieram em defesa de Wayne, acusando Jay de reviver uma vingança contra Drake no crepúsculo de sua briga com Kendrick.

Nicki tem sido um soldado inabalável desde o salto do Young Money de Wayne, mas ela também tem seu próprio osso para escolher com Jay, decorrente de sua briga com o artista da Roc Nation Garanhão Megan Thee – uma disputa de “negócios femininos” que ainda é muito vivo!!!

Ela também invocou 50 centavosafirma que Eminem tive que intervir no intervalo do LVI depois que Jay estava jogando duro e pediu aos residentes de Nova Orleans que fizessem a coisa certa como um Spike Lee articulação.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

De sua parte, Jay apoiou a escolha de Kendrick no intervalo, chamando-o de “artista e intérprete único em uma geração” … mas deixe Nicki contar, ele estava apenas odiando um jovem negro de forma esnobada !!!