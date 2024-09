Nicki Minaj provoca A&Rs e executivos demitidos da Atlantic Records: ‘UPS está contratando’

CEO da Warner Music Robert Kyncl enviou um e-mail aos funcionários avisando-os sobre as possíveis más notícias – combustível para o éter de Nicki enquanto ela os queimava em uma postagem no X.

Alguns de vocês estão presos a muita mitologia sobre o negócio, mas vocês realmente não precisam virar pedras para encontrar “a verdade real” neste jogo. É plena luz do dia. pic.twitter.com/vitxw80dUa

A referência do UPS é um aceno para O Notório GRANDE a infame letra de ‘Flava In Ya Ear (Remix)’, onde ele aconselhou os MCs adversários a conseguir um emprego diário entregando pacotes … e também estratégico por parte de Nicki.

Seu selo Heavy On It é uma conjunção com seu selo de longa data, Republic Records, que também sofreu demissões este ano, e Nicki está claramente tentando virar a maré a seu favor.