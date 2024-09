Nicolas Jackson do Chelsea faz pose de Yusuf Dikec após gol

Yusuf Dikec ainda influencia atletas ao redor do mundo um mês após sua pose viral na prova mista de pistola de ar 10m nas Olimpíadas de 2024.

O atacante do Chelsea, Nicolas Jackson, se tornou o mais novo atleta a imitar a postura de Dikec, que virou sensação nas redes sociais em Paris.

Jackson marcou um gol no 25º minuto contra o Crystal Palace no domingo e então fez a pose após comemorar com seus companheiros de equipe. Isso chamou a atenção de Dikec, que citou um instantâneo de Jackson no X.

Nicolas Jackson acerta pose icônica do atirador turco Yusuf Dikec nas Olimpíadas após dar vantagem ao Chelsea contra o Crystal Palace 🥶 foto.twitter.com/1ZJzo41ZbO — ESPN FC (@ESPNFC) 1 de setembro de 2024

A partida terminou empatada em 1 a 1.

O atirador turco ganhou prata na prova de pistola de ar 10m por equipes mistas, onde se tornou viral por causa de sua aparência relaxada e falta de equipamento.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Desde então, vários atletas fizeram a mesma postura. O sueco Armand Duplantis fez isso após quebrar seu próprio recorde mundial no salto com vara, o que levou a uma resposta de Dikec.

Dikec se considerava um atirador nato que “nunca precisou” de equipamento.

“É por isso que não uso muitos acessórios”, disse ele, de acordo com as Olimpíadas. “Minha técnica de tiro é uma das raras técnicas de tiro do mundo. Eu atiro com os dois olhos abertos. Até os árbitros ficam surpresos com isso.”

Dikec previu que ele e seu parceiro ganharão o ouro em Los Angeles daqui a quatro anos.