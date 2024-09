Nikki Bella se concentra nas tarefas de outono em meio à atualização da prisão de Artem Chigvintsev

Nikki Bela está se concentrando em ter um dia de cabaça em meio às notícias de seu ex-marido, Artem Chigvintsev não enfrentará acusações criminais após sua prisão por violência doméstica no mês passado.

A ex-estrela da WWE saiu em Napa Valley, Califórnia. Terça-feira, onde ela fez uma tarefa com tema de outono … pegando uma série de abóboras enormes com o dia 1º de outubro chegando.

Embora a estrela do reality show parecesse tentar se manter discreta enquanto pegava seu grande pedido de abóbora … vestindo um visor enorme e óculos escuros pretos enquanto carregava seu carro.

Nikki também não estava usando sua aliança de casamento… primeiro abandonado não muito depois de sua separação explosiva do ex-aluno de “Dancing with the Stars”.