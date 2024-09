Niners visam carga de trabalho total para Williams, snaps reduzidos para Aiyuk

SANTA CLARA, Califórnia — Depois de quatro treinos esta semana, o San Francisco 49ers receberá de volta o left tackle Trent Williams e o wide receiver Brandon Aiyuk para a abertura da temporada regular na noite de segunda-feira contra o New York Jets.

A dúvida persistente para Williams e Aiyuk, que resolveram seus problemas contratuais a tempo de começar a treinar com os Niners na terça-feira, é quantos snaps eles poderão jogar depois de perderem quase todo o training camp e a pré-temporada.

A resposta, ao que parece, pode ser diferente para cada jogador. De acordo com o técnico Kyle Shanahan no sábado, Williams provavelmente assumirá algo mais próximo de sua carga de trabalho normal e completa, enquanto Aiyuk está definido para uma pequena redução no número de snaps que ele normalmente joga.

Como Williams joga como tackle ofensivo, é menos provável que os Niners queiram substituí-lo em qualquer tipo de rotação com o reserva Jaylon Moore, a menos que seja absolutamente necessário.

Shanahan disse que Williams voltou em boa forma e melhorou em cada um dos quatro treinos que o time realizou esta semana. Ainda assim, não é muito tempo para então ir e jogar um jogo completo de snaps, o que significa que Williams será monitorado de perto durante todo o jogo pelo técnico da linha ofensiva Chris Foerster.

“Eu gostaria que ele [play the whole game]mas você tem que assistir”, disse Shanahan. “Temos que falar com ele. Eu não fiz isso muito com um tackle. Os O-linemen são diferentes com rotação… mas também parece estranho apenas assistir Trent sentado na linha lateral ao nosso lado. Isso é algo que estaremos no topo durante todo o jogo e ele será honesto conosco e como ele se sente.”

Os Niners farão uma mudança de escalação até a tarde de segunda-feira para abrir espaço para Williams, que estava na lista de reserva/não se reportou após esperar 40 dias enquanto aguardava um contrato reformulado. Williams conseguiu treinar esta semana com uma isenção de escalação. Shanahan disse que a mudança de escalação correspondente ainda não foi feita.

Williams assinou um contrato renovado no valor de $ 82,66 milhões por três anos e inclui $ 48 milhões totalmente garantidos na terça-feira. Foerster disse que Williams parece pronto para ir depois de alguns dias de treino.

“Trent é Trent”, disse Foerster. “Ele continua sendo Trent. Ele sai e eu acho que, como sempre, acho que já falamos sobre isso antes, em deixar os caras prontos para jogar, há aquele empurrar e puxar de estar a toda velocidade contra alguém que te empurra. Ontem ele pegou um pouco, mas hoje ele pareceu muito melhor e amanhã ele vai continuar se esforçando. Vamos ver como vai ser.”

Aiyuk, que assinou uma extensão de quatro anos no valor de US$ 120 milhões em 30 de agosto, esteve no time durante o training camp e a pré-temporada como um “hold-in”. Isso permitiu que ele comparecesse às reuniões, embora não tenha praticado. Shanahan disse que Aiyuk também está em boa forma e parece estar como sempre, mas por causa da tensão de sua posição, é provável que ele jogue um pouco menos. Aiyuk geralmente joga a maior parte do jogo, já que jogou 82% dos snaps ofensivos de San Francisco em 16 jogos na temporada passada.

“Não sei [how much he will play] ainda”, disse Shanahan. “Ele joga a maior parte do jogo normalmente. Provavelmente ficaria surpreso com a mesma quantidade, mas ele está em boa forma. Ele teve uma semana muito boa. Sua dor não tem sido muito grande. Depois de cada treino ele se esforçou muito, fez algumas coisas extras depois e ele parece bem e está pronto para ir.”

Aiyuk e o quarterback Brock Purdy até buscaram tempo extra para trabalhar juntos, organizando uma sessão de arremessos um-a-um no último fim de semana para entrarem na mesma página. Purdy disse que o tempo extra foi benéfico.

“Foi enorme”, disse Purdy. “Só ele e eu em campo e voltando aos nossos fundamentos básicos, como rotas e tudo mais. …Foi um bom dia para eu voltar a entrar em sincronia, ver como ele se move e sentir tudo de novo. Esta semana, no treino, nós meio que retomamos de onde paramos.”

Com Aiyuk e Williams prontos para jogar, os 49ers listaram oficialmente o running back Christian McCaffrey como questionável com lesões na panturrilha e no tendão de Aquiles. McCaffrey foi um participante limitado nos treinos durante toda a semana, mas disse na sexta-feira que não tinha dúvidas de que jogaria contra os Jets e estava esperançoso de que poderia assumir sua carga de trabalho habitual como o principal running back do time.

Shanahan disse no sábado que a lesão de McCaffrey não está relacionada à que ele sofreu na semana 17 da temporada passada contra o Washington Commanders, mas acrescentou: “Acho que é semelhante”.

Jordan Mason seria o primeiro running back a participar de qualquer snap que McCaffrey não pudesse fazer.

O safety Talanoa Hufanga, que ainda está se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, está listado como duvidoso após retornar aos treinos nas últimas semanas. A lesão aconteceu em 20 de novembro do ano passado e Hufanga passou a maior parte do acampamento na lista de fisicamente incapazes de atuar.

Embora seja improvável que Hufanga jogue contra os Jets, seu retorno está próximo.

“Não acho que seja necessariamente muito cedo”, disse Shanahan. “Acho que ele parece ótimo, então estamos apenas tentando estar o mais seguros possível com ele. Sejam espertos com ele. Não o descartamos apenas em caso de emergência ou algo assim, o que significa que, se ele precisasse, ele estaria disponível.”

Em outro lugar no relatório de lesões, o defensive end Yetur Gross-Matos (joelho) e o linebacker Dee Winters (tornozelo) foram descartados contra os Jets. Assim como McCaffrey, o guard Aaron Banks (mindinho) é questionável.