No. 1 Georgia Bulldogs acordam e superam Kentucky Wildcats

LEXINGTON, Ky. — Branson Robinson correu para um touchdown de 3 jardas, garantindo a liderança no início do quarto período, e a Geórgia, líder do ranking, superou uma performance letárgica para superar e segurar o Kentucky por 13 a 12 na noite de sábado.

Os Bulldogs (3-0, 1-0 Southeastern Conference) lutaram para encontrar continuidade em ambos os lados da bola e estavam perdendo por 9-3 no início do terceiro quarto contra um time dos Wildcats com a intenção de se recuperar de seu próprio esforço plano em uma derrota em casa por 31-6 para o rival da conferência South Carolina. O field goal de 30 jardas de Peyton Woodring no final do terceiro quarto colocou a Geórgia a três antes dos ‘Dawgs seguirem com seu drive mais longo da noite no momento certo.

A corrida de 12 jardas de Trevor Etienne, recepção de 11 jardas e corrida de 8 jardas levaram os Bulldogs para o Kentucky 29. O transferido da Flórida então quebrou para a direita para uma corrida de 17 jardas para o 11, saindo dos limites enquanto descia na ponta dos pés pela linha lateral tentando alcançar a end zone. Robinson pegou de lá três jogadas depois para a primeira liderança da Geórgia em 13-9.

Os Wildcats não terminaram, respondendo com o field goal de 51 jardas de Alex Raynor para ficar a um ponto. Seu chute recorde escolar de 55 jardas deu a Kentucky a liderança inicial, e ele adicionou mais dois de 32 e 40 jardas para uma vantagem que durou mais de três quartos — embora não o suficiente para afastar Georgia. Kentucky (1-2, 0-2) pegou a bola uma última vez em seu 20 com 9 segundos restantes, mas só conseguiu ganhar 17 jardas em duas jogadas antes que o tempo acabasse.

“Tão orgulhosos da resiliência que nossos filhos demonstraram”, disse o técnico da Geórgia, Kirby Smart, cujo time venceu o Kentucky pela 15ª vez consecutiva. “Eles nunca vacilaram. Achamos que seria um jogo de golpe por golpe. Falamos a semana toda sobre golpe por golpe, dando mais golpes do que eles. Dissemos que o primeiro corte da árvore não corta a árvore. Às vezes, são necessários 272 golpes de machado, e foram necessários todos eles esta noite para fazer o trabalho.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Etienne correu 19 vezes para 79 jardas, enquanto Robinson, um aluno do segundo ano que perdeu a temporada passada com um ligamento cruzado anterior rompido, teve 5 jardas em duas corridas. O quarterback Carson Beck completou 15 de 24 passes para 160 jardas, incluindo sua conclusão mais longa de 33 jardas para Dominic Lovett com 2:45 restantes. Isso colocou os Bulldogs no meio do campo e deu espaço para respirar em um jogo onde nada foi fácil.

O quarterback do Kentucky Brock Vandagriff, que foi transferido da Geórgia após ser reserva de Beck na temporada passada e Stetson Bennett durante as duas corridas do título nacional dos Bulldogs, completou 14 de 27 passes para 114 jardas, mas foi sackado três vezes. Dois sacks vieram consecutivamente no segundo quarto, o segundo resultando em um strip fumble de Raylen Wilson recuperado por Damon Wilson II no Kentucky 23 para preparar o field goal de 34 jardas de Woodring que empatou o jogo.

Kentucky foi o agressor pelos primeiros 30 minutos e mais, construindo uma vantagem de 6-3 no intervalo com os dois primeiros field goals de Raynor. Os Wildcats também superaram os Bulldogs por 130-63 no intervalo, nada demais, mas uma grande melhora em relação à saída sem brilho de 183 jardas da semana passada. Eles foram superados por 199-124 após o intervalo.

“Dê crédito a eles. Eles fizeram mais jogadas do que nós”, disse o técnico do Kentucky, Mark Stoops. “Jogamos duro e achamos que tínhamos oportunidades de vencer o jogo.”

Em seguida, a Geórgia visita o Alabama, número 4, em 28 de setembro, em uma revanche do campeonato SEC da temporada passada, vencido pelo Crimson Tide por 27 a 24.