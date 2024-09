No. 1 geral 2026 perspectiva de futebol Jahkeem Stewart para transferência

O defensive end cinco estrelas Jahkeem Stewart, o principal candidato geral da ESPN na classe de 2026, não está mais matriculado na St. Augustine High School, em Nova Orleans, confirmou a ESPN na tarde de sexta-feira, abrindo as portas para uma transferência sísmica durante a temporada e uma possível reclassificação para a classe de 2025.

Stewart, o estudante do ensino médio de 1,98 m e 125 kg, confirmou sua saída de St. Augustine e disse à ESPN que planeja ingressar em um novo programa imediatamente, considerando escolas dentro e fora da Louisiana com esperanças de se matricular já na segunda-feira. A decisão vem enquanto Stewart está considerando se reclassificar para a classe de 2025, apresentando a possibilidade de que ele possa concluir sua carreira no ensino médio neste outono e pousar em um campus universitário já em janeiro.

“St. Augustine me ajudou a me tornar um homem muito melhor do que eu era quando entrei lá — me ensinou muitas coisas”, disse Stewart. “Meu plano é encontrar uma escola que eu esteja procurando para realmente ajudar com minha decisão — um lugar que me tornará melhor e me ajudará a tomar a decisão que estou tentando tomar.”

Um prospecto de elite da linha defensiva, Stewart recebeu ofertas de uma lista de programas de conferências poderosas antes mesmo de sua temporada de calouro em St. Augustine, onde ele surgiu como uma força esmagadora de pass-rushing na ponta e no interior. Stewart terminou com 85 tackles totais (33 para perda) e 20 sacks em sua temporada júnior no outono passado e jogou na abertura da temporada do programa na sexta-feira passada.

Se Stewart decidir se reclassificar neste outono, ele se tornará instantaneamente o principal prospecto não comprometido da ESPN no ciclo de 2025. Stewart divulgou suas 15 principais escolas no início deste ano em uma lista repleta de programas SEC e Big 10, juntamente com Miami, Florida State e Colorado.

A lista de visitas de verão de Stewart incluía viagens para Ohio State, LSU, Oregon, Texas e Auburn, e ele estava em Las Vegas na Semana 1 para a abertura do site neutro entre USC e LSU. Stewart não planeja fazer nenhuma visita ao campus na Semana 2.

“Só queremos relaxar neste fim de semana, possivelmente encontrar uma escola”, ele disse. “Eu deveria estar indo para a escola em algum lugar na segunda ou terça.”