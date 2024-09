Nº 1 Jannik Sinner derrota Taylor Fritz e vence o US Open de 2024

O número um do ranking Jannik Sinner derrotou o americano Taylor Fritz por 6-3, 6-4 e 7-5 no domingo para ganhar seu primeiro US Open e seu segundo campeonato de Grand Slam.

Sinner melhorou para 35-2 em quadras duras em 2024 com cinco títulos, incluindo o Aberto da Austrália em janeiro. Sua corrida para o campeonato em Nova York ocorreu em meio às notícias do mês passado de que ele havia sido inocentado em um caso de doping após testar positivo para um esteroide anabolizante duas vezes em março.

Sinner é o quarto homem diferente a vencer o Aberto da Austrália e o US Open no mesmo ano desde 1988, quando o torneio australiano mudou da grama para a quadra dura.

Com Aryna Sabalenka tendo conquistado o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos, é a primeira vez que o mesmo homem e a mesma mulher vencem os dois torneios principais de quadra dura no mesmo ano desde 1988 (Mats Wilander e Steffi Graf fizeram o mesmo naquele ano).

O 12º cabeça de chave Fritz, um californiano de 26 anos, estava tentando se tornar o primeiro homem americano desde Andy Roddick em 2003 a ganhar um título de simples do Grand Slam. Fritz chegou à sua primeira final de major ao superar o compatriota americano Frances Tiafoe em cinco sets na sexta-feira, tornando-se o primeiro homem dos Estados Unidos a jogar por um título do Grand Slam desde que Roddick perdeu para Roger Federer em 2009 em Wimbledon.

Sinner quebrou o serviço de Fritz três vezes no set de abertura de 41 minutos, vencendo 15 dos últimos 19 pontos do set, e quebrou novamente para fechar o segundo set. Fritz havia sido quebrado apenas nove vezes em suas primeiras seis partidas em Flushing Meadows.

A partida foi disputada sob um céu ensolarado no Estádio Arthur Ashe em um dia de 21 graus Celsius.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.