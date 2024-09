Noah Cyrus pode ser o dublê da irmã Miley após uma transformação drástica

Miley Cyrus ‘ irmã Noé poderia ser seu dublê depois de estrear um novo visual ousado… praticamente geminando com o ex-aluno do Disney Channel.

Noah estreou o novo penteado em sua apresentação no So & So’s Piano Bar de Nova York, onde cantou seu hit de 2019, “July”, para o público. Ela também usou um vestido marrom sem alças que abraçava suas curvas para a noite no famoso piano bar.