Norma Dumont arrasa na luta pelo título entre Raquel Pennington e Julianna Pena: ‘Vai ser difícil de assistir’

Norma Dumont não está feliz com as decisões do UFC no topo da divisão peso galo.

Raquel Pennington derrotou Mayra Bueno Silva para ganhar o título de 135 libras em janeiro e coloca tudo em jogo — pela primeira vez em quase nove meses — quando enfrentar Julianna Peña no evento co-principal do UFC 307 em 5 de outubro. Peña não luta há 25 meses, quando perdeu uma luta pelo título para Amanda Nunes.

No evento UFC 306 de sábado em Las Vegas, Dumont enfrenta Irene Aldana com o objetivo de estender sua sequência de vitórias para cinco. Mesmo assim, ela não espera que sua próxima luta seja pelo cinturão.

“Duvido muito [I’m next] por causa dessa luta ridícula Julianna vs. Raquel”, disse Dumont em uma entrevista ao MMA Fighting. “Julianna, pelo amor de Deus… Julianna ficou fora por dois anos e meio, fugindo de todo mundo, e então ganhou essa luta com Pennington. Vai ser difícil de assistir.”

Peña foi a única mulher a vencer Nunes durante sua carreira como campeã do UFC, finalizando “The Lioness” em 2021, mas perdendo a revanche. Dumont não acha que ninguém deva dar muita importância ao feito de Peña para começar.

“Não tirando mérito algum de Julianna, mas Amanda não estava bem naquela noite”, disse Dumont. “Amanda voltou e deu uma surra nela. Foi uma surra para cinco pessoas e Julianna levou tudo sozinha. Ela estava lambendo suas feridas por dois anos e meio e ainda foi recompensada com uma chance pelo título? Vamos lá, cara. Por que não dar para Irene então, que também foi espancada por Amanda, mas pelo menos ficou em pé por cinco rounds, pelo menos tentando ameaçar até o final? E voltou para vencer Karol Rosa? Não, dê para Julianna, que se escondeu por dois anos e meio.”

“Acho que Pennington vence por ser mais completa e mais resistente do que Julianna”, ela continuou. “A vencedora de Kayla Harrison vs. Ketlen [Vieira at UFC 307] faz sentido para o próximo na fila porque [the UFC] coloque Kayla ali mesmo, mesmo que ela tenha vencido apenas uma colina [Holly Holm]. Mas ela é americana, é campeã olímpica, e sabemos como o jogo funciona. Teremos que lutar por isso. Ou talvez Ketlen vença e eles finalmente lhe derem a chance. De jeito nenhum ela vence Kayla e eles não fazem isso, certo? Mas não espero que ela vença por causa do confronto. Elas têm estilos semelhantes, mas Kayla é muito mais forte e maior do que ela.”

Dumont está confiante de que vencerá Aldana e, finalmente, lutará mais uma vez para entrar na discussão pelo ouro. Ela prevê que Pennington vença Peña e então enfrente Harrison, com a duas vezes medalhista de ouro olímpica emergindo vitoriosa.

“E então provavelmente lutarei com Julianna ou Ketlen em seguida”, disse Dumont. “Ou talvez Macy [Chiasson]. Mas como já lutamos — embora tenha sido a 145 [pounds]não sei se eles fariam isso de novo. Não há outra luta para mim além do cinturão se eu vencer [Aldana and then] uma dessas três, Julianna, Macy ou Ketlen. Kayla não terá onde se esconder, ela terá que lutar comigo.”

Dumont disse que espera enfrentar Peña no início de 2025 e aconselha Peña a reconsiderar sua carreira de lutadora se ela for contra essa ideia.

“Vá embora e aposente-se já”, disse Dumont. “Julianna é quem eu realmente gostaria de dar uma surra. Eu não gosto de Julianna, e seria superinteressante para mim. Macy e Ketlen, isso seria só trabalho.”

Aldana está em seu caminho para o topo, embora Dumont não esteja preocupado em lidar com a possibilidade de vibrações de território inimigo no Sphere, com o UFC celebrando o Dia da Independência do México naquela noite.

“É obviamente uma homenagem aos mexicanos, mas é em Las Vegas, e Las Vegas é meu lar”, disse Dumont. “Lutei oito vezes em Las Vegas e nunca perdi. Concordei em lutar com ela na Cidade do México no começo deste ano, então não me importo. Estou lutando com Irene, não com a multidão, então estou ainda mais confortável lutando em Vegas. Estou apenas derrubando os obstáculos no meu caminho para chegar onde quero: o cinturão. O UFC está me empurrando para mais perto do topo e todos estão ansiosos para estar lá, e estou em uma caçada.”

Dumont venceu suas últimas quatro lutas por decisão, incluindo uma vitória recente sobre a ex-campeã peso-pena do UFC Germaine de Randamie, enquanto Aldana se recuperou de uma derrota por título para Nunes com uma decisão unânime contra Karol Rosa no final de 2023. Aldana nunca foi finalizada em 13 aparições no octógono, e Dumont não revela sua estratégia.

“É segredo de estado”, disse Dumont com uma risada. “Tem muitos brasileiros na equipe dela assistindo meu Instagram. Eu os vi no dia em que essa luta foi marcada. Vejo todos vocês, todos os dias [laughs]. Mas eu tenho as habilidades para vencer Irene em todos os lugares, tanto em pé quanto no chão. Irene tem um bom boxe e mãos pesadas, mas ela tem buracos em seus golpes, contra a grade, e buracos no chão. Vamos explorar isso com todas as minhas armas para vencê-la.”