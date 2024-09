Northern Illinois surpreende Notre Dame com field goal de última hora

SOUTH BEND, Indiana — Kanon Woodill acertou um field goal de 35 jardas faltando 31 segundos para o fim do jogo, Cade Haberman bloqueou um try de 62 jardas quando o tempo expirou e o Northern Illinois surpreendeu o No. 5 Notre Dame por 16 a 14 no sábado.

Haberman bloqueou a tentativa de 62 jardas de Mitch Jeter, de Notre Dame, permitindo que os exultantes Huskies conquistassem sua primeira vitória fora da conferência contra um adversário classificado desde a derrota por 19 a 16 para o 21º colocado Alabama em 2003.

Foi também a primeira vitória dos Huskies sobre um adversário entre os 10 melhores e a primeira de um time da Mid-American Conference contra um time entre os cinco melhores da AP; o MAC estava anteriormente com 0-51 contra tais adversários.

O técnico principal do Northern Illinois, Thomas Hammock, ficou emocionado após a vitória dramática.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Não precisávamos de sorte”, disse Hammock. “Esse era o nosso tema. Não achei que precisássemos de sorte. Só precisamos jogar o nosso melhor. Não foi o mais limpo para nós, mas jogamos duro por quatro quartos e ficamos juntos. Eles trabalharam juntos, acreditaram e fizeram jogadas suficientes para vencer um jogo.

“Esta é uma vitória que muda o programa, não muito diferente de quando vencemos o Alabama há algum tempo [in 2003].”

Hammond disse que seus Huskies estavam à altura de Notre Dame.

“Acho que éramos maiores do que eles pensavam”, disse Hammock. “Não somos um time MAC normal, na minha opinião. Somos grandes nas linhas ofensiva e defensiva e somos físicos. Não vi isso como uma incompatibilidade nessa capacidade.”

O Fighting Irish caiu como favorito por 28,5 pontos, de acordo com a ESPN BET. Depois de entrar no dia com 16-1 para vencer o campeonato nacional, eles caíram para 75-1 após a derrota.

O técnico de Notre Dame, Marcus Freeman, disse que a derrota foi decepcionante, principalmente depois de uma impressionante vitória fora de casa sobre o então número 20 Texas A&M.

“Você sabe, é nosso trabalho como treinadores garantir que esses caras estejam prontos para ir. Você vai do mais alto dos altos ao mais baixo dos baixos em um conto de duas semanas, mas temos que assumir essa coisa”, disse Freeman. “Como treinadores e jogadores, temos que assumir isso, e temos que consertar isso.”

A vitória surpreendente do Northern Illinois sobre Notre Dame marcou a primeira vitória do MAC sobre um time entre os cinco melhores da AP. Foto de Brian Spurlock/Icon Sportswire

Notre Dame (1-1) parecia estar em posição de conseguir alguma separação de Northern Illinois (2-0) enquanto se agarrava a uma liderança de 14-13 no quarto período. O Fighting Irish ganhou a posse de bola após um punt com 7:49 restantes e avançou de seu 25 para o Northern Illinois 49.

O quarterback irlandês Riley Leonard lançou um passe no meio da quadra, destinado a Kris Mitchell, mas Amariyun Knighten fez a interceptação e o devolveu 33 jardas até a linha de 50 jardas, faltando 5:55 para o fim do jogo.

“Foi uma leitura completamente ruim”, Leonard disse sobre a interceptação. “Aquele safety alto foi preso no poste interno. Achei que ele não fosse prender de novo. Olhos ruins, pés ruins, bola ruim. Isso resultou em uma interceptação. Não pode acontecer. Totalmente minha culpa.”

Os Huskies trabalharam o relógio e dirigiram até a Notre Dame 19, preparando o cenário para o field goal de Woodill. Uma jogada-chave no drive foi converter uma quarta e 2 com uma corrida de 3 jardas do quarterback Ethan Hampton para a Notre Dame 28.

A conversão de primeira descida de Hampton, que acertou 10 de 19 passes para 198 jardas e um touchdown, preparou o field goal da vitória de Woodill, seu terceiro chute convertido do dia.

“É incrível”, disse Hampton sobre a vitória. “É algo que vou lembrar para sempre. Eu cresci como fã do Huskie. Jogar aqui tem sido um sonho para mim.”

Notre Dame atacou primeiro, quando Leonard desviou da defesa para uma corrida de touchdown de 11 jardas faltando 8:28 para o fim do primeiro quarto.

Foram necessárias apenas cinco jogadas para que a Northern Illinois respondesse, com Antario Brown se soltando entre dois defensores para uma recepção de touchdown de 83 jardas em um passe de Hampton.

Um par de field goals de Woodill de 42 e 21 jardas deu aos Huskies uma vantagem de 13-7 no intervalo. Notre Dame teve a chance de fazer 13-10 antes do intervalo, mas Haberman bloqueou uma tentativa de 48 jardas de Jeter.

Woodill perdeu uma tentativa de field goal de 53 jardas na primeira posse de bola do segundo tempo, e Notre Dame aproveitou.

Jeremiyah Love se soltou para uma corrida de touchdown de 34 jardas, ultrapassando um defensor no caminho para a end zone. O ponto extra de Jeter deu a Notre Dame uma vantagem de 14-13 com 8:34 restantes no terceiro quarto.

Leonard completou 20 de 32 passes para 163 jardas e duas interceptações.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.