Nos bastidores da primeira partida de Arch Manning no Texas

AUSTIN, Texas — Arch Manning chegou em estilo bastante modesto.

Os ônibus da equipe do Texas pararam exatamente no horário programado do lado de fora do Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium às 16h40 de sábado. Manning saiu e foi para a San Jacinto Boulevard em um terno azul-marinho combinado com uma camisa branca e uma gravata listrada marrom. Nos ombros, ele carregava uma mochila preta, bem como o peso modesto das esperanças e sonhos dos fãs do Texas.

Diferentemente da maioria dos companheiros de equipe do Longhorn, no entanto, Manning não usava fones de ouvido. Na tradicional caminhada do time no Stadium Stampede, enfileirada com fãs torcendo enquanto seguravam telefones e cornetas, o jovem quarterback absorveu tudo.

“Você precisa de um tempo para simplesmente apreciar a oportunidade”, disse Manning mais tarde. “Sou abençoado por estar nesta situação. Não a tomo por garantida.”

O quinto maior público da história da escola se reuniu no DKR para ter um vislumbre do futuro do futebol americano do Texas, uma prévia estendida de como um talento cinco estrelas com um pedigree lendário liderará este programa daqui a um ano.

O que essas 102.850 pessoas testemunharam durante a vitória do No. 1 Texas por 51-3 sobre o UL Monroe na noite de sábado foi um pouco mais razoável do que suas expectativas mais otimistas. O desempenho de Manning em sua primeira partida na faculdade lembrou a todos que ele está no caminho certo, exatamente onde ele deveria estar em seu processo de desenvolvimento.

O calouro redshirt jogou muito como um calouro redshirt: ótimo e não ótimo, com uma mistura saudável de jogadas de destaque e lições úteis. Ele deu a si mesmo uma nota C+ para a noite após completar 15 de 29 passes para 258 jardas com dois touchdowns e duas interceptações.

Manning pode ter potencial para grandeza no ataque de Steve Sarkisian, mas ele ainda só jogou em cinco jogos universitários. Seis horas e meia depois de chegar ao estádio, ele estava sentindo a diferença.

“Os jogos parecem longos quando você está lá na maior parte deles”, brincou Manning. “Eles são muito mais longos do que o ensino médio. Isso foi muito surpreendente.”

Os Longhorns perdendo o QB titular Quinn Ewers para uma lesão oblíqua na semana passada contra a UTSA abriu a porta para Manning impressionar o mundo do futebol universitário. Ele entrou frio do banco, fez cinco touchdowns e fez tudo parecer um pouco fácil demais. Foi uma exibição impressionante de um garoto com 11 tentativas de passe na carreira no nível universitário, um reserva com muita fama, mas sem muito filme.

Por uma semana, Manning foi QB1 enquanto Ewers se concentrou em ficar saudável. O aumento acentuado de fãs do Longhorn vestindo a camisa número 16 de Manning foi fácil de detectar no campus na tarde de sábado. Dentro da loja do time do estádio, camisas autênticas de Ewers e Manning estavam sendo vendidas por US$ 149,99. Havia muitas camisas de Ewers na prateleira três horas antes do início do jogo, mas os fios de Manning já tinham acabado há muito tempo. A loja produziu outra tiragem de suas camisas esta semana em antecipação à demanda, mas elas acabaram rápido.

Brian e Jessica McCreary vestiram camisas número 16 enquanto aguardavam a chegada do time na Bevo Boulevard. Eles compraram as deles no ano passado. Eles também têm camisas dos Ewers em casa. O marido e a esposa estavam ansiosos para ver mais de Manning, mas Brian vê o quadro geral tão claramente quanto o técnico principal do Texas.

“Se você entende de futebol”, ele disse, “sabe que Quinn é nosso quarterback”.

Ewers não gostou de perder um jogo, mas se manteve otimista na lateral do Texas. O titular de 25 jogos, vestindo sua camisa número 3 sobre uma jaqueta, tinha um fone de ouvido no ouvido esquerdo para ouvir as chamadas de jogo e conversou com Manning o tempo todo. Mas a tarefa da noite não era treiná-lo. Ewers precisava fazer Manning relaxar.

“Nós conversamos sobre ele fazer o melhor para manter as coisas leves com Arch”, disse Sarkisian. “Porque quando Arch mantém as coisas leves, ele é muito, muito bom. Nós tentamos não deixá-lo ficar muito, muito focado.”

Manning precisava desse incentivo logo no início. Sua investida inicial terminou abruptamente quando ele forçou um passe sob pressão na segunda e 4 que foi interceptado. Ele sabia que deveria ter jogado fora. Erro de novato. No banco, o left tackle Kelvin Banks Jr. e o center Jake Majors o convenceram.

“Vai acontecer, mano”, Banks disse que ele disse a ele. “Continue insistindo.”

“Continue sendo você”, disse Majors.

“Ele mantém um alto padrão de si mesmo, o que é bom”, disse Banks depois, “então ele definitivamente pode ter seus momentos em que é realmente duro consigo mesmo”.

Sarkisian exige que a mentalidade de próxima jogada opere seu sistema. A mensagem na semana que antecedeu a primeira partida de Manning: não analise demais, apenas execute. O plano de jogo pedia arremessos profundos na secundária da ULM. Manning acertou alguns, pegando 210 de suas jardas de passe em oito conclusões.

A troca? “Quando você entra nesse modo, às vezes você pode começar a ficar um pouco ganancioso”, disse Sarkisian. Pergunte a Manning quais lançamentos ele gostaria de receber de volta e ele pode pensar em alguns overthrows e underthrows no segundo tempo que poderiam ter sido checkdowns para conclusões mais fáceis.

“Ele aprenderia algumas lições”, disse Sarkisian, “e acho que era disso que se tratava esta noite”.

Nunca seria sobre uma controvérsia de quarterback. Sarkisian fez questão de esclarecer as coisas na quinta-feira. Não é só que Ewers é seu quarterback. Ele prevê que Ewers lidere uma corrida pelo título nacional, vá a Nova York para a cerimônia do Troféu Heisman e prove que ele é uma das cinco melhores escolhas do draft. Todos esses objetivos ainda estão na mesa.

Você não ouvirá muitos treinadores principais colocarem isso publicamente, mas isso fala da confiança de Sarkisian. Colt McCoy, de volta à cidade para ser introduzido no Texas Athletics Hall of Honor, viveu com essas expectativas.

O último quarterback a liderar o Texas para um jogo de título nacional vê grandeza em ambos. McCoy sabe que Manning obter essas repetições acabará sendo benéfico para todo o time ao longo do longo caminho de um College Football Playoff de 12 times e a corrida profunda que este time está tentando fazer. E a lenda do Longhorn sabe melhor do que ninguém o que é preciso para carregar esse peso.

“Há muita pressão jogando como quarterback na Universidade do Texas, há muitas expectativas, tudo que acompanha o fato de ser o cara”, disse McCoy. “Para eles, eu diria apenas que você tem um time maravilhoso ao seu redor.

“Quero dizer, esse time é construído para ganhar um campeonato. Basta ir lá e executar, manter o foco e se apoiar uns nos outros.”