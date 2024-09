Nova proposta de fiança de Diddy, nenhuma visitante feminina enquanto eu estiver fora

Diddy está tentando novamente sair sob fiança e está aumentando sua oferta ao tribunal – declarando que renunciará ao contato com quase todas as mulheres enquanto estiver fora.

Em documentos obtidos pelo TMZ, a equipe jurídica de Diddy diz que se ele for libertado sob fiança, a empresa de segurança que mantém um registro de todos os visitantes de sua casa em Miami Beach entregará esses registros ao governo todas as noites para ser totalmente transparente sobre quem. Diddy está entrando em contato. Eles também dizem que Diddy limitará todos os visitantes a familiares, zeladores de propriedades e amigos que não sejam co-conspiradores na acusação federal.

Especificamente, eles dizem que Diddy restringirá visitantes do sexo feminino… com as únicas exceções sendo membros da família ou mães de seus filhos.