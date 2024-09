Novas imagens da câmera corporal mostram suposto atirador de Trump algemado

Reproduzir conteúdo de vídeo





Novas imagens da câmera corporal da prisão de Ryan Wesley Routho suposto suposto Donald Trump assassino, explica por que o xerife do condado de Martin William Snyder “foi levado de volta” durante a captura.

Assista ao vídeo… Routh é visto andando calmamente para trás com a camisa levantada sobre a cabeça enquanto os delegados do xerife segurando armas gritam instruções para ele. O suspeito mal pronuncia uma palavra enquanto segue as instruções para um T… mantendo a compostura enquanto se entrega às autoridades, que lhe colocam um par de algemas.

Ele até revelou seu nome sem protestar quando os deputados pediram que se identificasse… mostrando que não ficou abalado durante a prisão de alto perfil.

Conversamos com o xerife Snyder no "TMZ Live" de segunda-feira, onde o homem da lei compartilhou que ele e seus deputados ficaram inicialmente surpresos com o comportamento suspeito e calmo de Routh durante a prisão… porém, mais tarde ele os assegurou de que haviam encontrado o cara certo.



Ele acrescentou… “Cheguei logo depois disso [traffic] parar. Ele estava tão casual como se estivesse indo para um culto de domingo na igreja. Ele nunca perguntou por que estava sendo parado. Ele não ofereceu nenhuma explicação.”

Como o TMZ relatou anteriormente… um pesquisa foi realizada em West Palm Beach, Flórida, no domingo, depois que um suposto assassino foi postado com um rifle estilo AK em um arbusto centenas de metros de distância de onde Donald Trump jogou golfe em seu clube.

Um agente do Serviço Secreto detectou o culpado antes que um tiro fosse disparado… e supostamente assustou o suposto atirador atirando na área – o que levou o suspeito a largar a arma e decolar em um SUV próximo.

O suspeito em questão era posteriormente identificado como Ryan Wesley Routh … que foi parado e apreendido pelos delegados do xerife do condado de Martin, numa rodovia da Flórida, 80 quilômetros ao norte do clube de golfe do ex-presidente.

Routh permanece sob custódia e foi cobrado com posse de arma de fogo por um criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado… porém, mais acusações são esperadas.



