Novo cinturão criado pelo WBC gera escárnio para luta Canelo x Berlanga

ONo dia 14 de setembro, a T-Mobile Arena, em Las Vegas, será palco de uma batalha que promete não só emoção no ringue, mas também uma boa dose de polêmica fora dele.

Canelo Álvarez e Edgar Berlanga se enfrentarão em um confronto pelos títulos unificados dos super-médios. No entanto, o que deveria ser uma celebração do esporte foi ofuscado por uma decisão do Conselho Mundial de Boxe (WBC) que deixou muitos fãs questionando suas intenções.

A controvérsia do cinto

O CMB anunciou a criação de um cinturão comemorativo especial chamado “Tamaulipas II”, inspirado na tradicional Cuera Tamaulipecatraje típico daquele estado mexicano. Este cinturão será concedido ao vencedor da luta entre Álvarez e Berlangamas a reação dos fãs não foi a esperada.

Em vez de comemorar essa adição, muitos fãs expressaram sua frustração nas redes sociais, considerando que o WBC levou longe demais sua tendência de criar novos cinturões para cada ocasião.

“Podemos parar de fazer novos cintos, por favor?” é o pedido que tem sido repetido entre os comentários dos fãs, que sentem que essas introduções constantes estão diminuindo o valor dos títulos existentes.

A luta também é vista como um novo capítulo na rivalidade histórica entre México e Porto Rico no boxe, algo que Presidente do WBC Mauricio Sulaiman não deixou de destacar. Para Suleimaneste cinto tem um significado especial por causa de suas raízes familiares em Tamaulipas, o que o levou a descrevê-lo como “magnífico”.

Mas será que é realmente necessário? Alguns fãs questionam se esse movimento não passa de uma distração, notando que a proliferação de cinturões especiais diluiu a importância de títulos legítimos. “O WBC tem mais cinturões do que boxeadores”, diz um dos comentários mais ácidos.

Expectativas no ringue, dúvidas fora do ringue

Apesar da controvérsia, não há dúvidas de que o confronto mexicano-porto-riquenho é um dos mais esperados do ano. Os fãs estão ansiosos para ver se Berlanga, conhecido por seu impressionante poder de nocaute, pode desafiar o experiente Álvarezque busca somar mais uma vitória à sua já ilustre carreira.

Com a data se aproximando rapidamente, o foco está em como essa noite de boxe vai se desenrolar. O WBC será capaz de justificar sua decisão de introduzir outro cinturão especial? Ou essa luta entrará para a história não apenas pelo que acontece no ringue, mas também pelas controvérsias que a cercam?