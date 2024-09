Novo jato particular de Jeff Bezos de US$ 80 milhões é avistado no aeroporto de Los Angeles

Jeff Bezos está lançando um brinquedo novo… um jato particular brilhante de US$ 80 milhões… e essa coisa é super rápida.

O novo Gulfstream G700 de Jeff Bezos estacionou hoje do outro lado da pista do Aeroporto de Van Nuys. O jato de US$ 80 milhões pode viajar a Mach 0,935, tornando-o o jato mais rápido da linha da Gulfstream. #G700 #Gulfstream #avgeek pic.twitter.com/u9F5FQmWqE

A mais nova adição do fundador da Amazon à sua frota foi vista no fim de semana do Dia do Trabalho no aeroporto Van Nuys, em Los Angeles.