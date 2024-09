Novo vídeo mostra Diddy se divertindo com os fãs pouco antes da prisão em Nova York

TMZ. com

Diddy nunca pareceu mais feliz do que nas ruas de sua cidade natal, Nova York, na noite de segunda-feira – uma cena que não dava nenhum indício de que o magnata da música logo acabaria sob custódia federal enfrentando uma acusação criminal.

O TMZ obteve um novo vídeo de Diddy interagindo com vários fãs entusiasmados em uma rua escura no centro de Manhattan, aproximadamente 30 minutos antes de agentes federais o prenderem no Park Hyatt Hotel, nas proximidades.