O alarme falso de Joey Bosa desencadeia presença policial massiva na casa da estrela da NFL

Os policiais correram para Joey Bosa‘ chegou em casa no final da tarde de segunda-feira e parou na porta da estrela da NFL com as armas em punho … mas, felizmente, ninguém estava em perigo – e toda a provação acabou sendo um alarme falso.

TMZ Esportes soube… o LAPD recebeu uma ligação sobre um possível roubo em andamento na casa de Bosa na área de Los Angeles por volta das 17h – depois que um sistema de segurança na residência foi acionado.



A polícia disse que poderia haver suspeitos dentro da casa – e como você pode ver no vídeo da cena do crime… eles não se arriscaram quando entraram na casa com armas nas mãos.

Felizmente, fomos informados de que os policiais revistaram a área e não encontraram nenhuma evidência de arrombamento ou qualquer crime. Mais tarde, eles descobriram por meio de um vídeo de vigilância que o vento parecia disparar o alarme… e as sombras faziam parecer que alguém poderia estar na casa.

Bosa disputou as duas vitórias de abertura da temporada dos Chargers neste mês… registrando nove tackles no total e dois sacks. Ele deve se preparar novamente para Los Angeles no domingo – quando enfrentar os Steelers em Pittsburgh.



