O Appalachian State pode ganhar o Sun Belt?

Os Appalachian State Mountaineers foram votados para vencer o Sun Belt East na enquete dos treinadores da pré-temporada, reivindicando 12 dos 14 votos de primeiro lugar. Mas depois de um início de temporada irregular, os Mountaineers estão procurando garantir sua lista de conferências.

Eles abrirão o jogo do Sun Belt contra o South Alabama (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN) com um recorde de 2-1 e esperanças de reconquistar seu primeiro título de conferência desde 2019.

Para chegar aqui, a App State percorreu um caminho sinuoso.

Depois de vencer pelo menos nove jogos de 2015 a 2021, 2022 foi uma montanha-russa. Os Mountaineers abriram com uma derrota de 63-61 para a Carolina do Norte, seguida por uma virada de 17-14 fora de casa sobre o No. 6 Texas A&M em College Station. Essa vitória motivou uma visita “College GameDay” para o jogo deles contra Troy, que eles venceram por 32-28 em uma Ave Maria.

Então eles perderam nove dos 16 jogos seguintes. Esse período foi atípico para o App State, um programa que teve apenas uma temporada de derrotas desde 1983 e tem o sexto maior número de vitórias de qualquer programa no país desde 2014.

“Quando olho para trás agora e você realmente não percebe isso naquela época — nossos jogadores estavam mentalmente exaustos em três semanas”, disse o técnico Shawn Clark. “E eu não fiz um bom trabalho em recuperá-los mentalmente. Fisicamente, estávamos bem. Mentalmente, não estávamos lá, apenas o barulho externo acontecendo, e então com as crianças e as mídias sociais, etc., eles sentem a pressão de sair e vencer. E então as coisas não deram certo.”

Os Mountaineers terminariam a temporada de 2022 com 6-6.

Clark disse que o time chamou a próxima temporada de “Reset ’23” para mostrar que voltaria aos seus valores essenciais. Mas até isso levou algum tempo após um início de 3-4. Após uma derrota de 28-21 para Old Dominion e uma viagem de ônibus de sete horas de volta para Boone, Carolina do Norte, Clark estava tentando encontrar a mensagem certa.

Olhando através do seu telefone, Clark encontrou uma imagem de um homem cavando com uma picareta. Na imagem, o homem precisava de apenas mais uma polegada antes de encontrar diamantes, mas em vez disso foi embora pouco antes do que estava procurando.

Ele mostrou a imagem para sua equipe, trouxe uma picareta e disse: “Vocês estão tão perto de romper e fazer uma corrida nessa coisa. Se vocês acreditarem, ainda podemos ser campeões.”

Então, os Mountaineers continuaram cavando. Eles não tinham escolha. No jogo seguinte, contra o Southern Miss, eles jogaram atrás até assumir a liderança com pouco menos de sete minutos para o fim do jogo. Eles conseguiram essa vitória, e depois mais quatro seguidas (uma em James Madison com “College GameDay” em Harrisonburg, Virginia) para chegar ao jogo do título do Sun Belt.

Apesar da reviravolta, os Mountaineers terminaram um jogo aquém de seu objetivo em uma derrota de 49-23 em Troy. Mas estava claro que Clark conseguiu redefinir seu programa.

Parte disso foi por causa da melhora do quarterback Joey Aguilar, o Novato do Ano do Sun Belt de 2023 e homenageado como segundo time do All-Sun Belt. Aguilar, uma transferência do Diablo Valley Community College, teve dificuldades em seus primeiros quatro jogos após substituir Ryan Burger, que inicialmente havia conquistado o cargo de quarterback titular antes de sofrer uma lesão no dedo que encerrou a temporada na abertura. De acordo com Bill Connelly da ESPN, Aguilar teve uma taxa de conclusão de 58%, 12,2 jardas por conclusão, 240,8 jardas por jogo e ficou em 50º lugar nacionalmente no Total QBR. Nos nove jogos seguintes, ele teve uma taxa de conclusão de 67%, 13,1 jardas por conclusão, 295,1 jardas por jogo e ficou em 19º lugar no Total QBR.

Em 14 jogos, Aguilar completou 63,7% de seus passes para 3.757 jardas, 33 touchdowns e 10 interceptações. Ele também teve 245 jardas no chão e três pontuações.

As coisas que impediram Aguilar de ser titular desde o primeiro dia foram coisas que ele acabou melhorando à medida que a temporada avançava.

“Ele tentou forçar tantas jogadas”, disse Clark. “Dizemos aos nossos quarterbacks o tempo todo que se você puder cuidar da bola e marcar touchdowns, você será o quarterback titular.”

Ele acrescentou: “Ele pode lançar qualquer bola. Mas ele aprendeu a checar até o running back, aprendeu a lançar para longe e a terminar cada posse com um chute. É por isso que eu digo que é OK chutar às vezes, deixe nossa defesa jogar. Você não precisa ganhar o jogo para nós, mas não pode perdê-lo para nós.”

Quando perguntado sobre o que criou a mudança em seu jogo, Aguilar disse: “Representantes de jogo, representantes de filme e simplesmente não tentar forçar as coisas. Apenas pegar o que a defesa me dá.” É por isso que ele foi eleito o Jogador Ofensivo do Ano da Pré-temporada do Sun Belt em 2024.

Ele também é o tipo de líder que o time — Clark incluído — precisa. “Joey é o cara da Califórnia. Se ele lançar uma interceptação, ele vai te dar um tapinha na bunda e dizer, ‘Eu te peguei, treinador'”, disse Clark. “Ou se ele lançar um touchdown, ele vai te dar um tapinha na bunda e dizer, ‘Eu te peguei, treinador’. É só quem ele é. Ele foi bom para mim no ano passado; ele me acalmou.”

“Coisas acontecem”, disse Aguilar. “Eu apenas tento fazer mais jogadas do que o outro jogador e aprender com meus erros. Eu vou lá e me divirto e tento cometer menos erros do que eles.”

Nesta temporada, Clark espera que o App State seja o time que continua cavando, e não o que desiste. Na Semana 1, o App State passou pelo ETSU em casa por 38-10, apenas para cair por 66-20 em Clemson na semana seguinte. Depois de ficar para trás por 16-0 no primeiro quarto para East Carolina em Greenville no último sábado, eles viraram as coisas e venceram por 21-19.

Os jogos de Clemson e East Carolina provaram que viagens de carro não serão simples. Outro confronto fora da conferência com uma potência do Grupo 5 em Liberty será um teste. Os jogos de estrada da conferência contra Marshall e Louisiana seguem em outubro, assim como viagens de novembro para Coastal Carolina e Georgia Southern, com um jogo em casa contra James Madison entre eles.

“Nossa agenda não é fácil, sabemos disso”, disse Clark. “Dizemos a eles que temos que jogar um ótimo futebol no começo, depois vocês têm que terminar fortes em novembro. E eles sabem que esses jogos da conferência serão difíceis. Mas é tudo sobre como você se prepara na offseason.”

Clark manteve seus treinos físicos nesta offseason. “Sou um cara da velha guarda”, ele disse. Isso significava mais tackling nos treinos. “Isso lhe dá as cicatrizes que você precisa para aqueles jogos difíceis em outubro e novembro, aqueles que você tem que vencer. É disso que estamos falando aqui na App.”

Sua equipe também corre o Howard’s Knob Park durante a offseason, que tem 2,2 milhas, todas subindo. Eles também correm o App Ski Mountain durante o verão, que é uma pista de esqui de diamante negro conhecida por seu terreno íngreme.

“Foi difícil, mas foi o que fizemos. É isso que nos separa de outros programas”, disse Clark.

Na quinta-feira, o App State enfrentará um time do sul do Alabama que vem de uma vitória de 87 a 10 sobre o Northwestern State, sua primeira vitória da temporada — um jogo que terminou com apenas 54 minutos de jogo depois que ambos os treinadores concordaram em encurtar o quarto período em seis minutos.

“Não vai ser fácil”, disse Clark sobre o jogo em uma semana curta. “Mas o lado bom é que estamos jogando em casa e deve haver um público lotado. E isso sempre nos dá uma vantagem. Temos uma das melhores atmosferas de todo o futebol universitário.”

Disse Aguilar: “Queremos dar o tom naquele primeiro jogo da conferência e deixar que todos saibam que estamos aqui e não apenas fomos votados em primeiro lugar, mas que estamos realmente vindo para conseguir o primeiro lugar e torná-lo legítimo.”