O armador 5 estrelas Isiah Harwell escolhe Houston, o “cara legal” Kelvin Sampson

O veterano Isiah Harwell, um dos 15 melhores, anunciou seu compromisso com Houston na quinta-feira, tornando-se o segundo candidato cinco estrelas a escolher os Cougars desde 2012.

Harwell escolheu o programa de Kelvin Sampson em uma lista final que também incluía Gonzaga, Texas e Califórnia. Ele fez visitas a Gonzaga — em um ponto considerado o favorito — e à Califórnia antes do verão, depois foi para Houston e Texas nas últimas semanas de agosto.

“O técnico Sampson é um cara legal”, disse Harwell à ESPN. “Ele sabe o que é preciso para que os jogadores alcancem o próximo nível, conversamos sobre isso. Preciso arremessar 38-40% de 3, ter uma média de seis ou sete rebotes e jogar na defesa contra o melhor jogador de perímetro do adversário. Ele disse que se você não jogar na defesa, não jogará em Houston.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Harwell, um nativo de Idaho, sofreu uma lesão no joelho no meio de sua campanha júnior na Wasatch Academy (Utah) que o forçou a perder a temporada de verão de base. Mas Houston manteve contato constante com o armador de 6 pés e 6 polegadas e foi paciente com seu processo.

A equipe dos Cougars até mencionou a possibilidade de Harwell reclassificar um ano e se matricular em Houston para reabilitar seu joelho e ficar de fora na temporada 2024-25. Mas Harwell não teve créditos suficientes — e quer jogar durante seu último ano no ensino médio. Ele está se exercitando e deve voltar à quadra em algum momento neste outono.

“Houston foi muito consistente em me recrutar durante minha lesão e reabilitação”, disse Harwell. “Na minha visita, o clima era familiar. Eu passei muito tempo com os jogadores, e acabamos sentados e eles estavam conversando [about] como todos eles chegaram a Houston. A cultura deles é real.”

Harwell está classificado como o nº 14 na classe de 2025, se encaixando como o nº 3 armador de arremessos do país. Antes da lesão na temporada passada, ele teve uma média de 16,2 pontos, 6,3 rebotes e 3,0 assistências em seis jogos no circuito EYBL Scholastic e também ganhou uma medalha de ouro com o time USA Basketball U16 na FIBA ​​Americas em 2023.

Desde jovem, Harwell joga com equilíbrio e ritmo, exibindo um golpe de arremesso suave que apresenta elevação em seu jumper, alcance profundo e toque de médio alcance. Ele é um guarda completo, mas é sua proficiência como um guarda de pontuação com habilidade de criação de jogadas que se destaca. Seu tamanho, força na parte inferior do corpo e comprimento — ele possui uma envergadura de 6 pés e 10 polegadas — lhe dão a estrutura ideal.

Harwell é o primeiro compromisso de Houston na classe de 2025, mas ele é apenas o segundo prospecto cinco estrelas a se comprometer com Houston desde 2012. Quando Jarace Walker, o ala-pivô número 1 na classe de 2022, escolheu os Cougars, ele se tornou o primeiro contratado cinco estrelas de Houston desde Danuel House na classe de 2012. Harwell também marca a quarta classe consecutiva em que Houston conseguiu um prospecto da ESPN 100; os Cougars contrataram apenas um recruta da ESPN 100 no total nas nove classes de 2013 a 2021.

Sampson está trabalhando para construir, sem dúvida, sua melhor classe desde que chegou a Houston, no entanto. Os Cougars estão entre as escolas em busca de Koa Peat (nº 6) e Chris Cenac Jr. (nº 7) e estão diretamente na disputa por Kingston Flemings (nº 21) e John Clark (nº 40).