O armador do Georgia Bulldogs, Tate Ratledge, passa por cirurgia no tornozelo

O armador All-American da Geórgia, Tate Ratledge, passou por uma cirurgia TightRope no tornozelo esquerdo torcido na segunda-feira e deve perder alguns jogos, anunciou o técnico dos Bulldogs, Kirby Smart, na terça-feira.

Ratledge, um veterano de Rome, Georgia, se machucou no segundo quarto da vitória do time por 13-12 em Kentucky no sábado. O procedimento normalmente tem um período de recuperação de quatro a seis semanas.

As notícias sobre o quarterback estrela Carson Beck foram melhores. Beck torceu a articulação AC no ombro esquerdo (não arremessador), mas Smart disse que não deve perder nenhum jogo. Beck se machucou no final de uma corrida no quarto período em Kentucky.

“Temos tipo sete torções na articulação AC, então não é uma lesão significativa ou grave”, disse Smart na terça-feira. “Carson está bem. Ele treinou nos dois dias.”

Georgia tem uma data aberta esta semana antes de viajar para o No. 4 Alabama em 28 de setembro (19h30, horário do leste dos EUA, ABC). O No. 2 Bulldogs joga em casa contra Auburn e Mississippi State antes de enfrentar o No. 1 Texas na estrada em 19 de outubro.

Ratledge, 6 pés e 6 polegadas e 320 libras, começou 31 jogos em sua carreira na Geórgia, incluindo todas as três disputas desta temporada. Ele foi selecionado para o segundo time All-American e para o primeiro time All-SEC em 2023.

Ratledge foi classificado como o quarto melhor candidato à linha ofensiva interna elegível para o draft da NFL de 2025 nas últimas projeções do analista da ESPN, Mel Kiper Jr.

“Ele teve TightRope [surgery] já”, disse Smart. “Ele está em processo de reabilitação. Nós o verificamos na noite do jogo e tivemos que consertar. Ele estará de volta assim que puder. Esperamos uma recuperação saudável e completa.”

Os juniores Micah Morris e Dylan Fairchild foram os armadores da Geórgia na ausência de Ratledge.

Na temporada passada, o tight end da Geórgia Brock Bowers retornou em apenas 26 dias após passar por uma cirurgia TightRope no tornozelo. O offensive tackle Amarius Mims e o tight end Lawson Luckie demoraram mais para voltar ao campo após o procedimento.