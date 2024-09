O Arsenal é uma ameaça ao trono do Man City na Premier League

MANCHESTER, Inglaterra — O gol de empate de John Stones aos 98 minutos garantiu um empate de 2 a 2 para o Manchester City contra um Arsenal que teve que jogar o segundo tempo inteiro com dez homens após o polêmico cartão vermelho de Leandro Trossard.

Em um jogo pulsante no Etihad Stadium no domingo entre os dois primeiros colocados da Premier League da temporada passada, Erling Haaland marcou seu 100º gol pelo City em apenas 105 jogos ao dar ao time da casa uma vantagem aos nove minutos. Os Gunners responderam de forma impressionante, no entanto, quando Riccardo Calafiori marcou sua estreia na liga com um sublime chute de pé esquerdo antes de Gabriel Magalhães cabecear o escanteio de Bukayo Saka aos 45 minutos.

Trossard foi expulso por uma segunda infração de cartão amarelo ao chutar a bola para longe após cometer falta em Bernardo Silva, um momento que promoveu uma reação furiosa do chefe dos Gunners, Mikel Arteta. O City passou o segundo tempo inteiro acampado na ponta da área do Arsenal, mas parecia destinado a perder um jogo da liga em casa pela primeira vez em quase dois anos antes de Stones converter a bola para o gol de curta distância após uma confusão na área após um escanteio curto. — James Olley

Indisciplina do Arsenal ou inconsistência da arbitragem?

Pela segunda vez em três jogos da Premier League, o Arsenal perdeu um jogador para o segundo cartão amarelo por chutar a bola para longe.

Enquanto Declan Rice foi punido por um leve empurrão contra o Brighton & Hove Albion, Trossard foi expulso aqui por chutar a bola para longe depois de cometer falta em Silva no final do primeiro tempo. Ambas foram decisões tecnicamente corretas, mas ambas também foram exemplos de perda de tempo, que frequentemente ficam impunes durante as partidas — e frequentemente nos mesmos jogos. João Pedro escapou da censura por chutar a bola para longe naquela disputa do Brighton, enquanto Jérémy Doku atrasou o reinício do jogo no primeiro tempo a favor do City sem receber um cartão amarelo.

Quaisquer que sejam as inconsistências na aplicação dessa lei em particular, no entanto, o cartão vermelho de Trossard estende um histórico disciplinar ruim dos Gunners sob Arteta. Desde o primeiro jogo do espanhol em dezembro de 2019, o Arsenal teve 17 jogadores expulsos na Premier League, quatro a mais do que qualquer outro time. — Olley

Gunners se fortalecem para levar a luta ao City

Arteta deu mais força ao seu time do Arsenal nesta temporada, e isso ficou evidente logo cinco segundos após o pontapé inicial, quando Kai Havertz deu um golpe certeiro em Rodri no círculo central.

Uma das críticas aos Gunners de Arteta durante suas batalhas infrutíferas pelo título contra o City nos últimos anos tem sido sua falta de garra. Eles têm muito talento, mas havia algo por trás dos sorrisos e da alegria de seus jovens jogadores?

Esses sorrisos foram substituídos por rosnados nesta temporada, e o lado de Arteta está começando a desenvolver a veia maldosa que percorreu todos os times de sucesso de Arsene Wenger. As batalhas do Arsenal com o Manchester United, quando os dois lados ganharam todos os títulos da Premier League durante um período de nove anos entre 1996 e 2005, tornaram-se lendárias pela beligerância demonstrada por ambos os grupos de jogadores.

Embora os jogos City-vs.-Arsenal ainda não tenham chegado perto de igualar a intensidade da rivalidade United-Arsenal, este jogo mostrou que ela certamente está começando a fermentar. O desafio de Havertz foi uma das várias trocas espinhosas, incluindo a barca de Trossard em Silva que precedeu seu segundo cartão amarelo.

Gabriel passou a tarde lutando com Haaland, enquanto Calafiori e Jurriën Timber também adicionaram resistência à defesa do Arsenal. Se os Gunners não conseguirem ganhar o título novamente nesta temporada, não será por falta de luta. — Mark Ogden

O City deveria estar preparado para a proeza do Arsenal em lances de bola parada

O Man City não podia dizer que não foi avisado — em todos os sentidos. Momentos antes de Gabriel cabecear o escanteio de Saka aos 45 minutos para o que ameaçava ser o gol da vitória — até Stones marcar no fim — o zagueiro brasileiro teve uma oportunidade semelhante em outro cruzamento de Saka que ele cabeceou para fora do alvo.

O empate de domingo entre Manchester City e Arsenal teve o clima de uma das mais celebradas e acirradas rivalidades pelo título na história da Premier League. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

A ameaça de Gabriel deveria ter sido óbvia — 14 de seus 16 gols na Premier League foram de escanteios, a maior proporção de qualquer jogador com dez ou mais gols na história da Premier League — e ainda assim, na primeira vez ele escapou de Doku com muita facilidade e na segunda vez ele deixou Kyle Walker para trás. Gabriel também cabeceou para dentro de um escanteio de Saka para dar o momento decisivo na vitória do Arsenal no clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur uma semana antes.

Os Gunners marcaram 22 gols em situações de bola parada, o recorde da liga, na temporada passada, e o cérebro por trás de tudo isso já vestiu o azul do City: Nicolas Jover deixou o City para ir para o Arsenal em 2021. — Olley

Gunners consolidam status como verdadeiros concorrentes

A transição estava quase completa. O Arsenal está desesperado para provar que está finalmente pronto para acabar com o domínio do City ao vencer seu primeiro título da Premier League desde 2004, e qual melhor maneira de fazer isso do que derrotar o City em seu próprio quintal?

Os Gunners — como a maioria dos times, para ser justo — têm um péssimo histórico fora de casa contra o City, com sua vitória mais recente nesta partida ocorrendo em janeiro de 2015. Isso criou um complexo de inferioridade que tem se mostrado difícil de superar.

Nesse contexto, o empate de 0 a 0 da temporada passada foi um passo significativo para provar que eles eram iguais ao City. No domingo, eles estavam a segundos de ir ainda mais longe e garantir uma vitória marcante que teria alimentado a autoconfiança do Arsenal de que eles poderiam se tornar campeões — apenas para Stones arrebatar esse sentimento quase no último chute do jogo.

Arteta fez algumas escolhas surpreendentes, dando a Calafiori sua estreia na Premier League e trocando Timber para lateral direito às custas de Ben White. Alguns criticaram a abordagem defensiva de Arteta para garantir aquele 0-0 na temporada passada, e após o cartão vermelho de Trossard, ele desistiu de qualquer intenção de tentar atacar dada a desvantagem numérica que seu time enfrentou por 45 minutos. White entrou no lugar de Saka e o Arsenal efetivamente foi 5-4-0 em formação.

O gol de Stones deixa um gosto amargo para Arteta, mas ele ficará muito orgulhoso da maneira como seu time se defendeu durante o segundo período — enfrentando 20 chutes a zero — especialmente no final de uma longa semana que começou com a vitória no Spurs e continuou com um empate na Liga dos Campeões na quinta-feira à noite contra o Atalanta. A espera por uma vitória no City continua, mas Guardiola sabe que tem um sério concorrente sentado perto em seu espelho retrovisor. — Olley

Pep teve poucas respostas enquanto o Arsenal frustrou os campeões

Pep Guardiola deve ter se sentido como se estivesse em um pesadelo recorrente ao assistir seu Manchester City tentar quebrar o Arsenal no segundo tempo. O Arsenal, reduzido a dez jogadores aos 45 minutos expulsando Trossard, passou praticamente todo o segundo tempo com um bloco defensivo baixo de cinco defensores e quatro meio-campistas, às vezes a menos de dois metros de distância, repelindo os ataques do City na ponta de sua área de pênalti.

Resistir por 45 minutos contra um time ofensivo tão temível como o City pode ter parecido uma tarefa impossível para o Arsenal, mas eles quase conseguiram, e Guardiola foi tão culpado quanto seus jogadores pelas dificuldades do City em abrir o placar antes do empate tardio de Stones.

Os observadores experientes de Guardiola vão se lembrar de duas saídas épicas da Liga dos Campeões no Camp Nou, quando seu time do Barcelona não conseguiu superar dois times — a Inter de Milão de José Mourinho em 2010 e um Chelsea liderado por Roberto Di Matteo em 2012 — que passaram o segundo tempo inteiro sufocando a bola e defendendo na ponta da área de pênalti. Aconteceu novamente no domingo no Etihad, e Guardiola não conseguiu fazer mudanças importantes quando era óbvio que seu time estava com dificuldades para marcar.

A tática do City se resumiu aos defensores Walker, Rúben Dias e Manuel Akanji dando chutes ambiciosos de fora da área, e era tão óbvio que Guardiola tinha que fazer alguma coisa. Ele esperou até o minuto 70, no entanto, antes de fazer uma mudança — Phil Foden por Doku — e outros oito minutos antes de lançar Stones e Jack Grealish na briga.

As mudanças fizeram pouca diferença, até Stones marcar seu último gol, mas Guardiola deveria ter mudado antes. Ele não precisava de dois zagueiros em campo contra um time do Arsenal sem um atacante, e demorou muito para apresentar Grealish.

Nessa ocasião, City e Guardiola escaparam, mas o Arsenal chegou muito perto de frustrar os campeões e conquistar uma vitória incrível. — Ogden

Rachaduras aparecem na cidade sem Rodri

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a importância de Rodri para o Manchester City, a lesão do meio-campista no primeiro tempo, que o tirou do jogo, destacou por que ele é, sem dúvida, o único jogador sem o qual Guardiola não pode ficar.

Rodri pareceu danificar o joelho em uma colisão aparentemente inócua com Thomas Partey aos 20 minutos. Ele passou por um longo tratamento em campo antes de ser substituído por Mateo Kovacic quando ficou claro que o meio-campista espanhol não poderia continuar.

Sem Rodri, o City não tem a cola que mantém o time unido. Ele é o melhor volante do mundo, mas ele tem mais do que isso em seu jogo, e sua criatividade é o que o torna tão importante para o time.

O City não perde uma partida da Premier League com Rodri no time desde a derrota para o Tottenham em 2023 — essa sequência agora se estende para 52 jogos, levando em consideração o empate por 2 a 2 contra o Arsenal.

Quando ele foi afastado devido à suspensão no início da temporada passada, o City perdeu jogos consecutivos da liga contra o Newcastle United e o Wolverhampton Wanderers, então se Rodri está enfrentando um período fora de campo devido à sua lesão, será interessante ver como o City lida com isso. Eles quase perderam contra o Arsenal, mas pelo empate tardio de Stones, então as rachaduras no time sem Rodri já estão aparecendo. — Ogden