O Arsenal queria Raheem Sterling em 10 segundos Mikel Arteta

Mikel Arteta disse que, 10 segundos depois de falar com Raheem Sterling, soube que ele era a contratação certa para o Arsenal e alertou que o ponta tem algo a provar enquanto busca revitalizar sua carreira.

O Arsenal viaja até o Tottenham para o clássico do norte de Londres no domingo com incertezas sobre sua escalação inicial depois que o capitão Martin Ødegaard e Riccardo Calafiori se machucaram durante a pausa para jogos internacionais.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Fontes disseram à ESPN que a dupla provavelmente perderá o jogo de domingo, mas Arteta se recusou a descartar ambos os jogadores, já que Ødegaard passará por mais exames para um problema no tornozelo e Calafiori luta contra uma lesão na panturrilha.

Embora Declan Rice também esteja suspenso, um jogador cuja disponibilidade é inquestionável é Sterling, que se juntou ao Arsenal em um empréstimo de uma temporada do Chelsea, em uma transferência que só apareceu nas últimas horas da janela de transferências.

Sterling foi omitido da seleção inglesa do técnico interino Lee Carsley e, portanto, teve quase duas semanas para se aclimatar ao novo ambiente na base de treinamento do Arsenal em London Colney.

“Ele parece ótimo. Ele tem muita energia, um sorriso no rosto e está nisso. Ele quer provar um ponto e quando alguém tem isso na barriga você sente imediatamente”, disse Arteta em uma entrevista coletiva na sexta-feira.

Raheem Sterling deve estrear pelo Arsenal contra o Tottenham no domingo. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

“Obviamente não preciso saber mais nada sobre sua qualidade e o que ele pode trazer para o time.

“Na vida pessoal dele, muitas coisas mudaram, mas com o jogador eu fiquei realmente surpreso. Na primeira ligação que tive com ele, eu soube nos primeiros dez segundos que tínhamos que trazê-lo porque ele realmente queria.

“Essa era minha única dúvida: ‘em que estágio ele está na carreira?’ [But] depois de 10 segundos, eu já sabia, antes das próximas perguntas, que precisávamos dele aqui.

“O que eu vejo é fome. Ele é um jogador que quer jogar cada minuto de cada jogo. Quando não é o caso, ele não fica feliz. Ele quer jogar todos os dias e eu vejo isso.

“Seu comprometimento e o nível de energia que ele está trazendo para o time são um grande impulso. Você pode sentir isso ao entrar pela porta. Somos melhores com ele. Ele vai nos tornar melhores.”

Arteta assinou um novo contrato de três anos e meio na quinta-feira, que o vincula ao clube até 2027.

Questionado se havia outro emprego pelo qual ele teria saído, Arteta disse: “Não, o apego emocional que eu tenho, que minha família e meus filhos têm, a experiência que tenho com as pessoas é muito forte.

“Estamos na direção certa e demos alguns passos enormes. Ainda temos muito a fazer e sinto essa fome da propriedade, da diretoria, de todos os jogadores e de toda a equipe aqui. Esse é o objetivo e a meta.”