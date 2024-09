O ás dos Pirates, Paul Skenes, estabelece recorde de strikeouts entre os novatos da equipe

PITTSBURGH — O craque dos Pirates, Paul Skenes, eliminou nove em seis entradas sólidas em uma vitória na segunda-feira, elevando seu total de strikeouts no ano para 151, um recorde da franquia para um novato.

Skenes (10-2), de 22 anos, permitiu uma corrida em seis rebatidas na vitória por 3 a 2 sobre o Miami Marlins, reduzindo sua ERA para 2,10. A bola rápida do destro de 6 pés e 6 polegadas atingiu 100 mph seis vezes. Ele se tornou apenas o quarto novato a atingir 150 strikeouts em 20 partidas ou menos, juntando-se a Kerry Wood, Dwight Gooden e Mark Prior.

Em 1935, Cy Blanton detinha o recorde de maior número de strikeouts por um novato dos Pirates.

“Acho que isso só vai para a qualidade do seu material”, disse o gerente do Pirates, Derek Shelton. “Esse garoto tem material de elite, e ele vai eliminar muita gente ao longo da carreira.”

Embora Skenes não tenha sido particularmente eficiente — ele precisou de 98 arremessos para registrar 18 eliminações e eliminou Miami apenas uma vez — ele conseguiu evitar grandes problemas para reforçar sua candidatura ao prêmio de Novato do Ano da Liga Nacional.

A rápida ascensão de Skenes foi um dos pontos positivos para os Pirates, que viram suas esperanças de permanecer na pós-temporada morrerem durante um agosto miserável.

Enquanto o time ao seu redor se debatia, Skenes continuou em frente. Embora sua velocidade tenha caído um pouco desde sua estreia eletrizante, ele começou a se inclinar um pouco mais pesado em um repertório que inclui um “splinker” (uma mistura de sinker e splitter), projetado para manter os rebatedores desequilibrados. Ele usou um punhado de diferentes tipos de arremessos para registrar um strikeout contra Miami.

Quando ele aposentou o novato dos Marlins, Griffin Conine, com uma rebatida rasteira para a primeira base para encerrar o sexto, a pequena multidão no PNC Park em meados de setembro se levantou para elogiar Skenes em uma de suas últimas partidas em casa na temporada.

“Isso é muito legal toda vez”, disse Skenes. “Então, sim, continuem aparecendo para os jogos. E espero que, quero dizer, o objetivo seja continuar dando a eles momentos como esse.”

Pittsburgh tem espaçado as aparições de Skenes para ajudá-lo a passar seu primeiro ano completo como profissional saudável. Os Pirates terminarão uma série de nove jogos em casa com três contra o Kansas City Royals no fim de semana. Skenes poderia potencialmente começar a final.

Embora Skenes tenha admitido que “provavelmente há um limite” para o número de innings que ele arremessa neste ano — ele está em 147⅓ innings no total entre Triple-A e as majors — ele não acha que vai conseguir isso este ano. Além disso, ele também acha que foi construído para suportar a carga de trabalho.

“Tenho 22 anos. Acho que estou condicionado a lançar muitos innings”, disse ele.

A Associated Press contribuiu para esta história.