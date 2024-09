O aspirante a assassino de Trump, Ryan Routh, escreveu uma carta arrepiante sobre a trama, afirma o DOJ

Parte da nota diz: “Esta foi uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas falhei com você. Tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Cabe a você agora terminar o trabalho; e vou oferecer US$ 150.000 para quem puder completar o trabalho.”

O DOJ diz que Routh também deixou uma lista manuscrita em seu carro com datas e locais onde o ex-presidente deveria comparecer. As autoridades dizem que encontraram 6 telefones celulares enquanto revistavam seu veículo… um dos quais teria feito uma pesquisa no Google sobre viagens do condado de Palm Beach ao México.