O ataque falho do Manchester United continua a segurar o clube

O ex-técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, disse uma vez que “o ataque vence jogos, mas a defesa vence títulos”. O problema é que, sem artilheiros confiáveis, um time nunca estará em posição de colocar a segunda parte da teoria à prova, e nenhum time falhou consistentemente em aderir à máxima de Ferguson para o sucesso mais do que seu antigo clube.

Se você quiser se aprofundar nos detalhes das deficiências recorrentes do United, você encontrará muitas razões para sua incapacidade de montar um desafio sério para a Premier League na última década, mas às vezes, uma resposta simples pode ser encontrada sob uma avalanche de estatísticas e dados. O Manchester United simplesmente não marca gols o suficiente.

Cinco jogos na nova temporada da Premier League e apenas três times — Crystal Palace (4), Ipswich Town (3) e Southampton (2) — marcaram menos gols que o United, que marcou cinco até agora.

O empate de 0 a 0 no sábado no Palace foi o exemplo mais recente da falta de garra do time. Contra o Palace, o United criou 15 chances e não aproveitou nenhuma delas. Na derrota por 3 a 0 contra o Liverpool no início deste mês, o United criou oito chances e ficou em branco outra; o Liverpool, enquanto isso, marcou três gols em 11 chances.

Embora o time de Erik ten Hag tenha registrado uma vitória saudável de 3 a 0 em Southampton no início deste mês, esses três gols vieram de 20 chances. Nos cinco jogos da liga, o United criou 68 chances e marcou cinco delas. Então o United está criando chances, mas sua finalização desperdiçada é o motivo pelo qual o time de Ten Hag está definhando na 11ª posição, já perdendo o contato com o grupo líder nas vagas de qualificação para a Liga dos Campeões. Seus atacantes simplesmente não são bons o suficiente: qualidade mediana em um clube que costumava exigir o melhor.

O United of Ten Hag está falhando miseravelmente em seguir o modelo de Ferguson, mas o mesmo pode ser dito dos times comandados por David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Embora cada um desses gerentes tenha parte da culpa, tanto em termos de tática quanto de seleção de equipe, o maior problema tem sido uma triste história de recrutamento ruim e falhas de olheiros, com o clube cambaleando de uma contratação ruim para outra.

Quando os times de Ferguson dominavam a Premier League — e esses dias estão rapidamente desaparecendo no espelho retrovisor — ele priorizou o recrutamento de atacantes de classe mundial ao longo de suas duas décadas de sucesso. De Eric Cantona no início dos anos 1990 aos vencedores da Tríplice Coroa Andy Cole e Dwight Yorke, passando por Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Louis Saha, Cristiano Ronaldo e Robin van Persie, o United sempre teve o melhor dos melhores na frente. É por isso que o time ganhou tantos títulos.

Desde então, o United contratou veteranos cujos melhores dias já haviam ficado para trás — Radamel Falcao em 2014, Zlatan Ibrahimovic em 2016, Edinson Cavani em 2020, Cristiano Ronaldo em 2021 — e apostou sem sucesso em jovens com potencial para se tornarem estrelas, incluindo Anthony Martial (20 anos quando chegou em 2015) e Rasmus Højlund, contratado em 2023 (embora talvez seja muito cedo para fazer tal julgamento sobre o internacional dinamarquês).

Joshua Zirkzee, de 23 anos, contratado do Bologna no verão, é o mais novo jogador jovem a ser encarregado de se tornar a resposta para os problemas de gols do Man United.

Mesmo quando o United produziu internamente, não saiu como planejado. Quando Marcus Rashford surgiu na cena, parecia que ele poderia ser a resposta, mas ele tem sido inconsistente, alcançando dois dígitos em gols na Premier League apenas quatro vezes em oito temporadas completas. Ele marcou apenas 13 vezes em suas últimas 60 aparições.

Marcus Rashford lamenta chance perdida contra o Liverpool. Shaun Botterill/Getty Images

Também houve movimentos de pânico inexplicáveis ​​de atacantes, como Odion Ighalo (2020) e Wout Weghorst (2023), que devem ter acreditado que seus números de loteria haviam saído quando receberam a ligação para se transferir para Old Trafford por empréstimo.

Além do acordo de £ 75 milhões para contratar Romelu Lukaku, então com 24 anos, do Everton em julho de 2017, o United não conseguiu contratar um centroavante no auge de suas habilidades desde que Ferguson recrutou Van Persie do Arsenal no verão de 2012. O recorde de 42 gols de Lukaku em 96 jogos foi melhor do que muitos deram crédito ao atacante belga, mas mesmo Lukaku não conseguiu quebrar a barreira dos 20 gols na liga por temporada, e isso provou ser uma referência impossível para qualquer atacante do United na era pós-Ferguson.

Van Nistelrooy, agora assistente técnico do Ten Hag, marcou mais de 20 gols na liga em quatro de suas cinco temporadas no United, Ronaldo marcou 31 em uma temporada, Rooney marcou mais de 20 em duas ocasiões, enquanto Dimitar Berbatov registrou 20 em 2010-11. Van Persie entregou o último título de Ferguson em 2012-13 ao marcar 26 gols na liga.

Desde o impacto de Van Persie em 2012-13, a maior contagem de gols da liga em uma temporada de um jogador do United foi 18, alcançada por Bruno Fernandes em 2020-21 e Ronaldo em 2021-22. A temporada passada marcou um novo ponto baixo, com Fernandes e Højlund dividindo o faturamento de artilheiros com apenas 10 gols da liga cada. Então, como isso chegou a esse ponto para o United, um clube que foi definido ao longo de seus anos de glória por atacantes prolíficos?

Fontes disseram à ESPN que Harry Kane estava no radar do United desde 2016, mas o clube nunca fez uma oferta séria. A preocupação deles ao perseguir o capitão da Inglaterra do Tottenham Hotspur era que o presidente do Spurs, Daniel Levy, se recusasse a fazer negócios ou apenas se envolvesse em discussões insistindo em uma taxa de transferência exorbitante pelo jogador. O United não pagaria os £ 88 milhões que o Spurs queria por Kane antes que ele se juntasse ao Bayern de Munique em 2023.

Lukaku deveria ser a resposta, mas seu início brilhante sob Mourinho desapareceu e ele foi transferido para a Internazionale dois anos depois, tendo terminado seus dias em Old Trafford sendo escalado como ponta por Solskjaer. Mas, apesar da necessidade gritante de um centroavante de classe mundial, o United cobriu as rachaduras contratando nomes como Ibrahimovic, Cavani e Ronaldo.

Uma mudança para Erling Haaland não se materializou em 2019-20 porque o United não concordou com uma cláusula de escape quando o atacante deixou o RB Salzburg. O Borussia Dortmund concordou com a cláusula e ele marcou 86 gols em 89 aparições em todas as competições. Ele agora está rasgando os livros de recordes com uma camisa do Manchester City, no domingo igualando o recorde de Cristiano Ronaldo como o jogador masculino mais rápido a marcar 100 gols por um clube europeu de ponta.

Martial foi contratado em 2015, mas somente depois que o United não conseguiu fechar acordo com Sadio Mané, do Southampton, enquanto Højlund chegou depois que atacantes mais experientes foram rejeitados.

Fontes disseram à ESPN que Victor Osimhen, do Napoli, foi observado durante a temporada 2022-23, mas preocupações foram levantadas sobre sua capacidade de segurar a bola e também se a Série A era uma liga forte o suficiente para realmente medir sua habilidade, com a forma prolífica de Lukaku na Inter citada como um motivo para ser cético quanto à real qualidade de Osimhen. Apesar dessas preocupações sobre a Série A, o United então optou por fechar um acordo de £ 72 milhões por Højlund, da Atalanta, que tinha apenas 20 anos na época e marcou 10 gols em 34 jogos pelo time italiano.

Foi uma história parecida neste verão, com Zirkzee se mudando por £ 36,5 milhões, apesar de marcar apenas 14 vezes em duas temporadas pelo time da Série A. Antes de contratar Zirkzee, o United havia considerado uma mudança para Ivan Toney, do Brentford, mas fontes disseram que o atacante da Inglaterra foi descartado porque ele não se encaixava no perfil de Ten Hag para o atacante necessário, pois, embora ostentasse uma taxa de ataque impressionante, ele não pressionava os defensores com energia suficiente.

Então, o United agora tem um ataque composto por dois atacantes jovens e pouco experientes da Série A, além de Rashford, e jovens pontas promissores como Amad e Alejandro Garnacho, que, embora mostrem sinais de futuro brilhante, não são centroavantes capazes de liderar a linha.

Os oponentes enfrentam o United sabendo que podem ser mais aventureiros contra eles porque são inofensivos como força de ataque. O United sofreu mais gols do que marcou na temporada passada e sofreu tantos quanto marcou até agora nesta temporada, tudo isso devido às deficiências na frente.

O United pode estar parecendo mais sólido na defesa sob o comando de Ten Hag, e seu meio-campo pode finalmente entrar em forma após a recente chegada de Manuel Ugarte, do Paris Saint-Germain, para atuar como reserva, mas, a menos que seus atacantes comecem a transformar empates em vitórias, o United não vencerá jogos o suficiente para que seus defensores cheguem perto de ganhar títulos.