O Atlético de Madrid ‘tinha que vencer’ no novo formato da Liga dos Campeões

Diego Simeone disse que o novo formato da Liga dos Campeões significava que seu time, o Atlético de Madrid, “precisava vencer” o jogo de estreia, depois que a cabeçada de José María Giménez aos 90 minutos deu a eles uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o RB Leipzig.

Benjamin Sesko colocou o Leipzig na frente no contra-ataque aos 4 minutos no Metropolitano na quinta-feira, antes do MVP do jogo, Antoine Griezmann, empatar após meia hora e, mais tarde, dar a assistência para Giménez marcar o gol da vitória.

Escolhas do editor

1 Relacionado

O Atlético viajará até o Benfica na próxima partida da Liga dos Campeões, antes de enfrentar Lille, Paris Saint-Germain, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Bayer Leverkusen e Salzburg no restante da nova fase do campeonato.

“Este formato significa que tínhamos que vencer”, disse Simeone à Movistar. “Um empate hoje não faria muito por nós. O formato significa que você tem que tentar vencer, e se não puder, você tem que conseguir alguma coisa.

“Aqueles [teams] quem vencer jogos suficientes estará entre os oito melhores e não precisará jogar duas partidas extras.”

Os oito melhores times na fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto os times que terminarem entre 9º e 24º lugar competirão em playoffs de ida e volta para avançar.