O ator Will Ferrell comparece à partida do campeonato Leeds-Burnley

O ator Will Ferrell compareceu à partida do Leeds United contra o Burnley, pela segunda divisão, em Elland Road, no sábado.

Escolhas do editor

1 Relacionado

A estrela de “Anchorman” se tornou um acionista minoritário do Leeds neste ano. O clube, que joga na segunda divisão do futebol inglês, é administrado pelos donos do San Francisco 49ers da NFL.

O grupo proprietário investiu pela primeira vez no Leeds em 2018 e aumentou sua participação para 44% no final de 2021, depois fechou um acordo em 2023 para assumir o Leeds com a estrela da NBA Russell Westbrook e os jogadores de golfe Jordan Spieth e Justin Thomas também comprando participações minoritárias no clube.

Ferrell também é coproprietário do LAFC, da MLS.

Will Ferrell esteve presente na partida do Leeds United contra o Burnley, válida pelo campeonato, no sábado. Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Infelizmente para Ferrell, sua presença não inspirou o time da casa, que foi derrotado por 1 a 0 com um gol de Luca Koleosho aos 18 minutos.

Ferrell, 57, é uma das várias celebridades americanas que investiram no futebol inglês após o sucesso de Ryan Reynolds e Rob McElhenney no Wrexham.

O ex-quarterback da NFL Tom Brady é um proprietário minoritário do Birmingham City.

Na sexta-feira, Wrexham convocou o bicampeão do Super Bowl, Eli Manning, como fã antes do confronto da League One contra o Birmingham de Brady.