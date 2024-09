O avançado espanhol Dani Olmo regressa ao Barcelona com lesão no joelho

O atacante espanhol Dani Olmo perderá a partida de domingo da Liga das Nações da UEFA contra a Suíça e retornará a Barcelona mais cedo com um pequeno problema no joelho.

Olmo, de 26 anos, saiu aos 82 minutos do empate sem gols dos campeões europeus contra a Sérvia, em Belgrado, na quinta-feira.

Fontes insistem que a lesão não é grave, mas foi decidido que a melhor opção é ele ficar de fora da partida contra a Suíça e retornar ao seu clube.

O Barça, que venceu todos os quatro jogos da LaLiga até agora nesta temporada, retorna à liga em Girona no próximo domingo e o técnico Hansi Flick espera ter Olmo disponível.

Olmo chegou ao Barça neste verão, vindo do RB Leipzig, por € 55 milhões (US$ 61 milhões), mas perdeu os dois primeiros jogos da temporada porque não estava registrado devido aos problemas do clube em cumprir as regras de fair play financeiro da LaLiga.

Ele acabou sendo registrado e fez sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, marcando o gol da vitória, e voltou a marcar na vitória por 7 a 0 sobre o Real Valladolid antes da pausa internacional.

O Barça tem um meio-campo curto, onde Olmo tem sido utilizado por Flick, com Gavi, Frenkie de Jong e Marc Bernal todos lesionados, enquanto Oriol Romeu e Ilkay Gündogan deixaram o clube na janela de transferências.

De Jong pode retornar nas próximas semanas, enquanto Gavi está nos estágios finais de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior que o afastou por quase um ano, mas Bernal deve perder o resto da temporada.

Flick também está lidando com problemas de lesão na defesa, com os zagueiros Ronald Araújo e Andreas Christensen fora por um futuro próximo.

Mais à frente, Ansu Fati deve estar disponível após a pausa internacional e acrescentará mais profundidade ao ataque após retornar de um empréstimo de uma temporada ao Brighton, da Premier League.