O backup do Time Machine não está funcionando no macOS Sequoia? Veja como consertar

Principais conclusões O Time Machine é uma ferramenta útil para usuários de Mac fazerem backup de documentos e configurações do sistema, mas usuários do macOS Sequoia enfrentam problemas como discos de backup completos, backups corrompidos e problemas de conexão.

Falha no backup devido a espaço insuficiente ou discos desconectados, discos de backup completos, arquivos indisponíveis e backups corrompidos causados ​​por falta de energia ou erros de unidade.

Para corrigir esses problemas, libere espaço no disco de backup, verifique e repare o disco usando o Utilitário de Disco, reinicie ou redefina o Time Machine, verifique as conexões de rede e de unidade e siga etapas específicas no Terminal para backups corrompidos.

O Time Machine é uma das ferramentas mais úteis para usuários de Mac, projetada para tornar o backup de seus arquivos simples e sem estresse. Com ele, você pode fazer backup de tudo, de documentos a configurações do sistema, garantindo que, se algo der errado, você possa restaurar seu Mac a um estado anterior. Seja um arquivo que você excluiu acidentalmente ou um problema com seu macOS, o Time Machine pode ajudar a recuperá-lo rapidamente.

No entanto, com o lançamento do macOS Sequoia, alguns usuários têm enfrentado desafios ao usar o Time Machine. Embora esta versão mais recente do macOS venha com novos recursos e melhorias, ela também apresenta alguns bugs e problemas que podem fazer com que os backups do Time Machine falhem. Os usuários relataram vários problemas, desde discos de backup completos até backups corrompidos, o que pode ser frustrante, especialmente quando você depende de backups para manter seus dados seguros.

Este artigo guiará você pelos erros mais comuns do Time Machine no macOS Sequoia e fornecerá soluções simples e passo a passo para corrigi-los.

Erros comuns de backup do Time Machine no macOS Sequoia

O Time Machine foi projetado para rodar suavemente em segundo plano, mas com o macOS Sequoia, usuários relataram vários problemas de backup. Abaixo estão alguns dos erros mais comuns que você pode encontrar e o que eles significam.

Falha no backup

Este é um dos erros mais frustrantes porque nem sempre fornece uma razão clara. Uma mensagem “Backup Failed” pode aparecer por vários motivos, como:

Espaço insuficiente no disco de backup.

O disco de backup está desconectado ou indisponível.

Seu macOS está tendo problemas para acessar determinados arquivos durante o processo de backup.

O disco de backup está cheio

O Time Machine precisa de espaço suficiente para armazenar todos os seus dados. Este erro ocorre quando o disco de backup não tem espaço suficiente para concluir o backup. O Time Machine geralmente exclui backups mais antigos automaticamente para liberar espaço, mas às vezes não consegue, causando falha no backup.

Não é possível concluir o backup porque os arquivos não estão disponíveis

Esse erro geralmente acontece quando os arquivos que o Time Machine está tentando fazer backup estão em uso, bloqueados ou corrompidos. Também pode ocorrer se certos aplicativos ou serviços estiverem impedindo o Time Machine de acessar os arquivos corretamente.

O Time Machine não consegue encontrar o disco de backup

Se o Time Machine não conseguir detectar o disco de backup, pode ser devido a problemas de conexão. Isso pode acontecer se:

O disco de backup não está conectado corretamente ao seu Mac.

Há problemas de rede se você estiver usando uma unidade de rede (como um Time Capsule ou NAS).

A unidade de backup pode ter sido desconectada ou entrado em hibernação durante o processo.

Backup do Time Machine corrompido

Um backup corrompido é um problema sério, pois significa que os dados salvos pelo Time Machine são inutilizáveis. Isso pode acontecer devido a:

Perda repentina de energia durante o processo de backup.

Erros de unidade ou danos físicos no disco de backup.

Bugs de software introduzidos com atualizações do macOS Sequoia.

Agora que conhecemos alguns dos erros comuns, vamos passar para as soluções que podem ajudar você a corrigir esses problemas e fazer com que seus backups voltem a funcionar sem problemas.

Principais soluções para erros de backup do Time Machine no macOS Sequoia

Agora que você conhece os erros comuns, vamos mergulhar em algumas soluções práticas. Essas etapas são simples de seguir e podem ajudar a resolver a maioria dos problemas que você pode enfrentar com o Time Machine no macOS Sequoia.

Solução 1: Libere espaço no disco de backup

Se você vir o erro “Backup Disk is full”, a primeira coisa a fazer é verificar quanto espaço está disponível na unidade de backup. O Time Machine precisa de bastante espaço para armazenar várias versões dos seus arquivos.

Passos para liberar espaço:

Abrir Preferências da Máquina do Tempo em Configurações do sistema. Verifique quanto espaço resta no seu disco de backup. Exclua manualmente os backups antigos, se necessário: Abra o Localizador e localize seu disco de backup.

e localize seu disco de backup. Navegar para Backups.backupdb .

. Clique com o botão direito do mouse nos backups mais antigos dos quais você não precisa mais e selecione Mover para o Lixo.

Se o seu disco de backup for muito pequeno, considere usar uma unidade maior ou excluir alguns arquivos do seu backup nas Preferências do Time Machine.

Solução 2: Verifique e repare o disco de backup

Às vezes, ocorrem erros do Time Machine porque o disco de backup tem problemas. O macOS tem ferramentas integradas para verificar e reparar seus discos.

Etapas para reparar o disco de backup:

Abrir Utilitário de Disco (você pode encontrá-lo na pasta Utilitários dentro de Aplicativos). Selecione seu disco de backup na lista à esquerda. Clique Primeiro socorro e então clique Correr para verificar e reparar o disco. Se o Utilitário de Disco encontrar algum erro, ele tentará corrigi-lo.

Após a conclusão do reparo, tente executar o Time Machine novamente para verificar se o problema foi resolvido.

Solução 3: Reinicie ou redefina o Time Machine

Às vezes, simplesmente reiniciar o Time Machine pode corrigir pequenos bugs ou problemas de conexão. Se o problema persistir, reiniciar o Time Machine pode ajudar criando um novo backup.

Vá para Preferências da Máquina do Tempo em Configurações do sistema. Desligue o Time Machine alternando o botão para Desligado. Reinicie o Mac e ligue o Time Machine novamente.

Etapas para criar um novo backup:

Em Preferências da Máquina do Tempodesligue o Time Machine. Abra o Localizador e navegue até seu disco de backup. Excluir o existente Backups.backupdb pasta (isso excluirá todos os backups anteriores). Ligue o Time Machine novamente e crie um novo backup.

Solução 4: Reparar backups corrompidos

Se o seu backup estiver corrompido, você pode tentar repará-lo usando o Terminal, que é uma ferramenta poderosa no macOS.

Etapas para reparar um backup corrompido usando o Terminal:

Abrir terminal (localizado em Aplicativos > Utilitários). Digite o seguinte comando e pressione Digitar: sudo tmutil delete /Volumes/ /Backups.backupdb

Substituir com o nome do seu disco de backup. Após o backup corrompido ser excluído, reinicie o Time Machine e crie um novo backup.

Esse processo pode ser complexo, então siga cada passo cuidadosamente.

Solução 5: Verifique as conexões de rede e de unidade

Se o Time Machine não conseguir encontrar o disco de backup, o problema pode ser uma conexão ruim ou um problema de rede.

Se você estiver usando uma unidade de rede (como um Time Capsule ou NAS), certifique-se de que o Mac e a unidade estejam conectados à mesma rede. Verifique o Wi-fi conexão para garantir que não haja quedas durante o processo de backup. Se estiver usando um disco rígido externo, certifique-se de que ele esteja conectado corretamente ao seu Mac. Evite usar hubs USB, pois eles podem, às vezes, causar problemas de conexão.

Reiniciar o roteador ou reconectar a unidade também pode ajudar a resolver problemas de conexão.

Corrigir falhas de backup do Time Machine no macOS Sequoia: passo a passo

Depois de consertar seus problemas do Time Machine, é importante tomar algumas medidas para evitar que eles aconteçam novamente. Manutenção regular e práticas inteligentes podem ajudar a garantir que seus backups funcionem sem problemas no futuro.

1. Verifique regularmente as condições do seu disco de backup

Com o tempo, os discos rígidos externos podem desenvolver erros ou se desgastar. Verificar regularmente a saúde do seu disco de backup pode ajudar a detectar problemas antes que eles levem a falhas de backup.

Usar o Utilitário de Disco :De vez em quando, corra Primeiro socorro no seu disco de backup (conforme explicado anteriormente) para identificar e corrigir quaisquer problemas potenciais.

:De vez em quando, corra no seu disco de backup (conforme explicado anteriormente) para identificar e corrigir quaisquer problemas potenciais. Monitorar espaço em disco: Fique sempre de olho em quanto espaço está disponível no seu disco de backup. Certifique-se de que o Time Machine tenha espaço suficiente para armazenar várias versões dos seus dados.

A Apple frequentemente lança atualizações que corrigem bugs, melhoram o desempenho e aumentam a segurança. Manter seu Mac atualizado garante que o Time Machine funcione com as últimas melhorias de software.

Vá para Configurações do sistema > Geral > Atualização de software e verifique se há atualizações disponíveis para o macOS Sequoia ou outros aplicativos.

As atualizações geralmente podem resolver problemas de compatibilidade, especialmente com unidades externas ou backups baseados em rede, como um Time Capsule ou NAS.

3. Exclua arquivos desnecessários dos backups

O Time Machine faz backup de tudo por padrão, mas você nem sempre precisa incluir todos os arquivos no seu Mac. Ao excluir arquivos grandes e desnecessários, você pode evitar que seu disco de backup fique cheio muito rápido e reduzir as chances de erros de backup.

Vá para Preferências da Máquina do Tempo. Clique Opções. Use o + botão para adicionar arquivos ou pastas que você não deseja incluir no backup (por exemplo, caches do sistema, downloads grandes).

Isso pode economizar espaço e reduzir a carga no Time Machine.

4. Mantenha o espaço em disco do seu Mac sob controle

Como mencionado anteriormente, pouco espaço em disco no seu Mac pode fazer com que o Time Machine falhe. É um bom hábito manter pelo menos 10-15% do disco de inicialização do seu Mac livre para garantir um desempenho suave.

Mover arquivos grandes para unidades externas se você não precisar deles com frequência.

se você não precisar deles com frequência. Regularmente esvazie seu lixo e apagar arquivos desnecessários.

5. Desconecte o disco de backup com segurança

Se você estiver usando uma unidade externa para backups do Time Machine, sempre certifique-se de ejetar a unidade corretamente antes de desconectá-la. Puxar a unidade para fora sem ejetá-la pode corromper seus backups ou causar mau funcionamento da unidade.

Clique com o botão direito do mouse na unidade no Finder e escolha Ejetar antes de desconectá-lo fisicamente.

6. Agende backups regulares

Se você frequentemente esquece de conectar sua unidade de backup, defina um cronograma para você mesmo fazer backup do seu Mac. O Time Machine faz backup automaticamente a cada hora quando o disco é conectado, mas manter a rotina garantirá que você nunca perca um backup.

7. Considere uma opção de backup secundária

Embora o Time Machine seja uma ferramenta fantástica, nunca é uma má ideia ter um segundo método de backup. Você pode usar um disco rígido externo adicional, um serviço baseado em nuvem como iCloud ou Dropbox, ou um aplicativo de backup dedicado como Carbon Copy Cloner.

Conclusão

O Time Machine é uma ferramenta de backup essencial para usuários de Mac, mas, como qualquer software, ele pode apresentar problemas, especialmente com atualizações como o macOS Sequoia. Erros comuns, como backups com falha, discos cheios e arquivos corrompidos, são frustrantes, mas geralmente podem ser corrigidos com etapas simples. Liberar espaço, reparar o disco de backup, reiniciar o Time Machine e resolver problemas de rede podem resolver a maioria dos problemas.

Evite erros futuros verificando regularmente seu disco de backup, mantendo seu macOS atualizado e excluindo arquivos desnecessários dos backups. Se os problemas persistirem, não hesite em entrar em contato com o Suporte da Apple ou procure ajuda profissional para garantir que seus dados estejam seguros. Com manutenção regular, o Time Machine manterá seus dados protegidos, oferecendo a você paz de espírito.

