O Barça precisa de mais magia de Flick devido à lesão de Ter Stegen

Hansi Flick fez mais uma mágica futebolística na goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Villarreal no domingo. Como todos os bons mágicos, porém, é hora de ele girar sua capa, girar seu bigode, olhar a plateia diretamente nos olhos e anunciar: “E agora, meu próximo truque!”

A feitiçaria do treinador alemão no domingo foi uma exibição devastadora em que a sua equipa poderia facilmente ter marcado mais cinco ou seis golos, frente a um rival difícil, utilizando mais três jovens na escalação do Barça que, entre eles, tinham apenas um cinco Os titulares da LaLiga para o clube são Gerard Martín (2), Sergi Domínguez (1) e Pablo Torre (2). O Barcelona superou a crise de lesões, o cansaço de ter jogado — e sido derrotado — com dez homens no AS Monaco na Liga dos Campeões na quinta-feira, além da natureza juvenil do seu XI (não importa o fato de que o Villarreal os atacou com veneno e poderia ter marcado cinco ou seis vezes), mas venceu de forma impressionante.

No curto período desde que chegou, Flick depositou grande confiança em uma série de jogadores juniores e completamente inexperientes de seu sistema juvenil e produziu um futebol vencedor, com muitos gols e de ponta, o que o torna, se me permitem a comparação, a versão do Barcelona de David Blaine ou David Copperfield.

A razão pela qual ele precisa urgentemente superar esses feitos e criar algo ainda mais especial é a terrível lesão de seu goleiro titular, Marc-André ter Stegen.

O internacional alemão fez três defesas fantásticas para manter o Villarreal desenfreado sob controle antes de cair em agonia ao segurar um cruzamento pouco antes do intervalo. O Barça anunciou que o jogador de 32 anos sofreu uma “ruptura completa” do tendão patelar do joelho direito, e fontes disseram à ESPN que ele ficará afastado por meses e é improvável que jogue novamente nesta temporada.

O ponto crucial da questão é que o vice de Ter Stegen, Iñaki Peña, simplesmente não é bom o suficiente para ajudar os líderes da Liga Espanhola a manter seu progresso extraordinário, e definitivamente não é bom o suficiente para ajudar o Barcelona a atingir o status de top oito necessário para progredir automaticamente para as rodadas eliminatórias da Liga dos Campeões. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre os problemas de fair play financeiro (FFP) do Barcelona, ​​ou sua dívida global de € 1 bilhão, a dura verdade é que é essencial que o Barcelona progrida na Liga dos Campeões e obtenha a receita que pode começar a libertá-los de suas restrições financeiras prejudiciais — ou então o ciclo vicioso continua.

Se pareço maldoso sobre um jogador de 25 anos que conseguiu ver a vitória contra o Submarino Amarelo no domingo, então deixe-me lembrá-lo dos horrores que o Barcelona sofreu quando Peña substituiu Ter Stegen na temporada passada. As estatísticas não contam a história toda, mas são um bom começo.

Peña jogou 17 vezes em quatro competições pelo time de Xavi Hernandez e sofreu 32 gols. Um goleiro é responsável por cada bola que passa por ele? Não, mas quando você está enviando em números tão altos, e então há uma comparação gritante quando Ter Stegen retorna ao time, a evidência aumenta. (O alemão sofreu apenas 27 em 28 partidas da LaLiga na temporada passada.)

Peña também desempenhou seu papel em algumas das humilhações marcantes que contribuíram para a eventual demissão de Xavi: 3-2 contra o Royal Antwerp, 4-2 em casa para o Girona, 4-1 contra o Real Madrid na final da Supercopa Espanhola, uma eliminação de 4-2 na Copa del Rey no Athletic Club, 5-3 em casa para o Villarreal. Viu o padrão?

Isso não é, de forma alguma, um ataque ao goleiro. É a mesma análise fria que Flick e sua equipe devem ter feito desde o início de sua jornada de 162 milhas para casa na noite de domingo.

Peña é a resposta para a ausência de Ter Stegen? É aí que o próximo truque de mágica de Flick precisa ser sua peça de conjuração mais impressionante até agora.

Fontes disseram à ESPN que a ruptura do tendão patelar de Marc-Andre ter Stegen provavelmente o deixará fora do restante da temporada. EPA/ANDREU ESTEBAN

Quando Ter Stegen retornou dos problemas nas costas na temporada passada, era óbvio que seu vice espanhol estava aliviado por estar fora da linha de fogo.

Peña, pelos padrões modernos, é um goleiro relativamente pequeno cujo valor é baseado na agilidade e na defesa à moda antiga. Onde ele não é excelente é na distribuição da bola dos pés ou quando é solicitado a ser o varredor “homem livre” na defesa, quando o Barcelona joga vencendo a pressão dos adversários. Enquanto Peña estava no time, os rivais do Barcelona rapidamente entenderam que se o assediassem, apressassem e pressionassem, ele provavelmente devolveria a posse de bola ou cometeria um erro.

Peña assimilou essa experiência e se beneficiou dela? Ele voltou e olhou as fitas, aprendeu com seus erros e se tornou um recurso mais forte e melhor para seu clube?

Lembre-se, no futebol espanhol, o goleiro reserva não joga pelo time B. Seu único trabalho é nos treinos; há muito pouca oportunidade de aplicar as lições aprendidas naquele período extremamente contundente e acidentado quando ele estava na pole position.

Flick e sua numerosa equipe ainda são muito novos no clube — não se esqueça disso. Eles puderam ver Peña treinando desde o final de julho, isso é verdade, mas nenhum deles foi testemunha em primeira mão de como ele reage sob os holofotes ou suporta a imensa pressão que um time do Barcelona usando uma linha defensiva muito alta coloca em qualquer goleiro.

Voltando à exigência de que Flick produza alguma mágica.

Ele e sua equipe podem orientar Peña e garantir que ele os acompanhe com competência até a próxima janela de transferências, pelo menos? Declararei minhas cores agora: não acho que uma decisão de ficar com o número 2 e desafios contínuos de troféus sejam compatíveis.

Se não fosse por aqueles regulamentos irritantes do FFP que, lembre-se, significavam que Dani Olmo não poderia ser registrado para a primeira parte da temporada depois que ele assinasse com o RB Leipzig, então o clube teria trazido um goleiro para garantir que esse tipo de situação nunca ocorresse em primeiro lugar. Eles estavam simplesmente muito restritos financeiramente para sequer contemplar isso, no entanto.

Eles zarparam para a nova era Flick com dedos, e tudo mais, cruzados para que seu capitão alemão não se machucasse. Agora, vejam só, desastre.

O Flick tem opções.

Ele tem sido ultra ousado (e bem-sucedido) em quanta fé depositar em um fluxo de jogadores jovens sem impacto anterior no primeiro time. Então, ele poderia chegar às categorias de base e selecionar alguém que salte sobre Peña, mas ajude a manter essa sequência de jogos em que o Barcelona venceu seis de seis e marcou 22 vezes no processo?

A primeira opção é Ander Astralaga, de 20 anos, que, embora muitas vezes fique no banco do time principal, é, no entanto, o goleiro do Barcelona B. O basco é patentemente talentoso, confiante e acumulou experiência decente nas categorias de base, mas é um pouco impetuoso e conhecido por ainda ter alguns erros a mais em seu jogo.

Áron Yaakobishvili, nascido em Budapeste, está classificado atrás de Astralaga, então não deveria, em teoria, estar pronto para suplantar Peña. As luvas de ouro do sistema juvenil nascido em Miami, Diego Kochen, de 18 anos, que é o melhor do grupo, tem um problema no tendão que deve mantê-lo fora por quase um mês.

As regras para o Barcelona adquirir um novo goleiro, fora do mercado de transferências, são cristalinas — e apenas moderadamente úteis. Se Ter Stegen for medicamente certificado para ficar fora por mais de quatro meses, então o Barcelona poderá procurar um substituto, mas há parâmetros rígidos.

Qualquer goleiro que eles escolhessem não só teria que estar sem contrato, mas também não registrado em nenhum clube quando o mercado de transferências de verão terminasse, o que significa que se um goleiro que estivesse infeliz em seu clube atual fosse repentinamente liberado de seu contrato, ele não seria elegível para jogar imediatamente pelo Barcelona. Essas são as regras.

No entanto, há candidatos: Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip, Tomás Vaclík. Esta lista nos traz de volta à necessidade de Flick e seus assistentes não apenas produzirem uma solução mágica, mas também acertarem as coisas, sob pressão, antes que seu notável momento na LaLiga seja abalado.

Os jogos vêm rápidos e intensos, contra o Getafe na quarta-feira, fora de casa contra o Osasuna neste fim de semana e, então, uma partida crucial da Liga dos Campeões contra o Young Boys da Suíça na próxima terça-feira. Eles precisam de tempo para pensar e respirar, mas não há tempo — exceto tempo para um pouco da mágica do Flick.