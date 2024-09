O Brasil se classificará para a Copa do Mundo de 2026?

(Stock Photo ID: 176578913)

O recente desempenho do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo levantou sérias preocupações quanto à sua capacidade de garantir uma vaga no torneio de 2026.

Atualmente em quinto lugar na classificação da CONMEBOL, a Seleção Brasileira conseguiu apenas três vitórias em sua campanha de qualificação, incluindo uma vitória apertada e sem inspiração por 1 a 0 sobre o Equador e uma derrota desanimadora por 1 a 0 para o Paraguai.

Com a pressão cada vez maior sobre o técnico Dorival Júnior, a outrora força dominante do futebol mundial enfrenta agora uma batalha difícil para chegar à Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Mas não se classificar seria algo impensável, certamente. A equipe, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, está em quinto lugar, com apenas três vitórias em oito partidas – o que é incrivelmente frustrante do ponto de vista dos torcedores, que estão acostumados a ver sua equipe ser regularmente apontada como favorita para os torneios.

As dificuldades do Brasil não são um fenômeno recente; elas vêm se formando desde a Copa do Mundo de 2022 no Catar. As expectativas eram altas para os pentacampeões, mas eles não conseguiram corresponder às expectativas, sendo eliminados nas quartas de final após uma dramática derrota nos pênaltis para a Croácia.

A eliminação precoce marcou um ponto de inflexão, levando à saída do técnico Tite, que vinha atuando há muito tempo, e deixando a equipe em um estado de mudança. A incapacidade da equipe de atuar sob pressão, aliada à falta de flexibilidade tática, eram problemas evidentes que precisavam ser resolvidos.

Avançando rapidamente para a Copa América de 2024, o Brasil estava mais uma vez entre os favoritos para levantar o troféu. No entanto, a campanha terminou com uma amarga decepção, pois o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Uruguai nos pênaltis, em um jogo que chocou a esporte bet pelo quão caótico foi o empate sem gols.

O torneio expôs a vulnerabilidade do Brasil em momentos cruciais, com a equipe não conseguindo aproveitar ao máximo suas chances e mostrando uma preocupante falta de coesão.

A decepcionante participação na Copa América só aumentou as preocupações sobre o estado atual da equipe nacional, que continuou a ter um desempenho ruim. No entanto, quando a equipe foi eliminada, foi Dorival quem falou sobre esse período de transição para a Seleção.

“Estamos passando por uma renovação ou reinvenção muito importante dessa equipe”, disse ele. “Eu só treinei essa equipe por oito jogos e esse é um processo pelo qual temos que passar”.

“Estamos cientes das dificuldades que encontraremos ao longo do caminho, mas agora perdemos uma partida nas eliminatórias e isso não era o que esperávamos.”

“Temos muito espaço para continuar crescendo, evoluindo, melhorando e nosso principal objetivo agora é nos classificarmos para a Copa do Mundo. Neste momento, não estamos confortáveis com essa (posição).”

Se os resultados não melhorarem, o Brasil pode procurar um novo técnico. Carlo Ancelotti, com sua vasta experiência e capacidade de gerenciar jogadores de alto nível, poderia ser um forte candidato. Ramon Menezes oferece um profundo conhecimento do futebol brasileiro, enquanto Artur Jorge, que atualmente dirige o Botafogo, pode ser um intrigante curinga.

O caminho do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 está longe de ser certo, e Dorival Júnior está sob pressão para mudar as coisas rapidamente.

Os próximos jogos das eliminatórias contra o Chile e o Peru serão cruciais, pois a Seleção não pode se dar ao luxo de cometer mais nenhum deslize.

Ainda não se sabe se o técnico atual conseguirá conduzir o Brasil nessa fase difícil ou se um novo treinador será contratado. O que está claro, no entanto, é que o caminho do Brasil para a classificação para a Copa do Mundo nunca foi tão precário, e os próximos meses serão decisivos para determinar o futuro da equipe nacional.