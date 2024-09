O cabelo loiro de Kendall Jenner chama a atenção durante a semana de moda de Paris

Kendall Jenner está usando o visual de cabelo tingido… aparecendo por toda Paris nos últimos dias com cabelos loiros – e um enorme sorriso no rosto!

A modelo está na Cidade Luz para a Paris Fashion Week… e na quarta-feira, a KarJenner usou um vestido azul marinho na altura do joelho, combinando com um guarda-chuva combinando ao sair da Schiaparelli.

Confira a foto… KJ está separando aqueles cachos recém-platinados no meio – a definição de uma loira bombástica.

Não é a primeira vez que vemos Kendall com o novo cabelo… ela está alegrando os eventos por toda a PFW com seu novo visual.

No início desta semana, Kendall parecia impetuosa em um vestido vermelho com uma malha, material semelhante a uma lingerie cobrindo sua cintura … segurando uma rosa e desfilando pela passarela com a atriz Cara Delevingne.