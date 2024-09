O calouro QB DJ Lagway começará pela Flórida contra Samford

O quarterback calouro da Flórida, DJ Lagway, fará sua primeira partida como titular em casa no sábado contra Samford, com o titular Graham Mertz afastado do protocolo de concussão.

O técnico Billy Napier disse durante sua coletiva de imprensa na quarta-feira que Mertz não conseguiu treinar esta semana, mas está melhor. Mertz se machucou no final do terceiro quarto de uma derrota de 41-17 para Miami no último fim de semana.

Lagway entrou no jogo e liderou três séries, incluindo um drive de touchdown no qual ele mostrou não apenas seu talento de braço, mas sua habilidade de fazer jogadas com suas pernas. Ele terminou 3 de 6 para 31 jardas com uma interceptação e adicionou 20 jardas no chão.

Lagway, o jogador nº 8 no ESPN 300 e Jogador do Ano da Gatorade em 2023, deu aos fãs dos Gators esperança de que ele pode ajudar a liderar uma reviravolta. Ele se matriculou em janeiro e participou do treino de primavera.

Napier reiterou que, apesar da derrota para Miami, “acho que temos uma oportunidade de ser um bom time de futebol americano no decorrer da temporada”.