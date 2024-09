O cantor do Jane’s Addiction, Perry Farrell, recebendo ajuda neurológica, diz a esposa

Perry Farrellestá consultando especialistas… obtendo ajuda profissional depois que sua explosão no palco encerrou prematuramente a turnê do Jane’s Addiction – com sua esposa dizendo que ele iria consultar um neurologista.

Etty Lau Farrell – esposa do vocalista do Jane’s Addiction – postou um comunicado no sábado garantindo aos fãs que PF se recuperará depois que Perry apareceu para dar um soco no colega de banda David Navarro no meio de seu show em Boston no fim de semana passado.

Na postagem, Etty diz que está grata por todas as palavras gentis de amor e apoio durante este momento difícil… dizendo que pessoas gentis atraem gentileza – e, apesar de suas ações, Farrell insiste que seu marido é muito gentil.

Na verdade, ela diz que ela e Perry estão tão surpresos com a altercação física quanto qualquer um… dizendo que isso é totalmente fora do personagem da estrela do rock.



Perry foi levado ao limite recentemente, diz Etty… e os dois estão reservando um tempo para si – com Perry programado para consultar um neurologista e um otorrinolaringologista – um médico de ouvido, nariz e garganta. Não está claro por que ele planeja se encontrar com alguém.

Ela termina sua mensagem com uma nota esperançosa… dizendo que Perry em breve subirá ao palco novamente e compartilhará sua visão artística com o mundo – então, os fãs não devem se preocupar com ele.

ICYMI … Farrell teve uma briga com Navarro no último sábado, esbarrando nele durante o show e dando um soco nele. Os membros de sua tripulação tiveram que separar os dois.

A banda decidiu se separar por algum tempo após o incidente em Boston, colocando um pausas em sua turnê – e PF lançou um pedido de desculpas público a Navarro e ao resto da banda por suas ações.



Fontes próximas ao cantor nos disseram que ele estava “de coração partido” com o incidente, que resultou da demora “muito para priorizar seu bem-estar”.