O cão de Lane Kiffin vai para X após perder o dever inicial do Ole Miss

Depois de dominar o Furman Paladins com uma vitória de 76 a 0, a tão esperada campanha de 2024 do Ole Miss Rebels começou sem problemas.

Desde que você não conte o pontapé inicial.

Uma das tradições mais recentemente estabelecidas do futebol universitário é a rotina de Ole Miss para kickoffs. Começando no outono passado, assim que um kickoff no Vaught Hemingway Stadium termina, o cachorro do técnico Lane Kiffin, Juice Kiffin, trota para o centro do campo e recupera o tee.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Infelizmente, no sábado, Juice — um labrador retriever de nome e, evidentemente, de natureza — foi uma adição inesperada à lista de lesionados do fim de semana de abertura dos Rebels.

Chegou a hora do pontapé inicial contra Furman, apesar dos rumores de que Juice tentaria dar uma chance, o retriever foi rebaixado de duvidoso para fora. No entanto, ele ainda apareceu em campo.

E de uma forma que deixaria seu pai orgulhoso, ele usou sua conta X para falar sobre as coisas.

A dor de ver outra pessoa pegar o tee inicial https://t.co/aY5PF6SjjZ – Suco Kiffin (@JuiceKiffin) 31 de agosto de 2024

Assim como seu pai treinador, Juice foi rápido em se estabelecer como um fenômeno da mídia social. Sua conta X ostenta mais de 57.000 seguidores, com suas postagens variando de atualizações sobre sua vida cotidiana a repostagens de fãs adoradores.

Seu status não está claro para o confronto do Ole Miss na próxima semana contra o Middle Tennessee Blue Raiders.