O cavalo de corrida de Travis Kelce, Swift Delivery, brilha na Toronto Cup com Taylor presente e torcendo

Travis Kelcea estrela da NFL e namorado da sensação pop Taylor Swift, está fazendo ondas no mundo das corridas de cavalos por meio de sua copropriedade de um cavalo de corrida chamado Swift Delivery. Neste fim de semana, A Swift Delivery competiu na Toronto Cup mas terminou em segundo lugar para um cavalo chamado Piper’s Factor no percurso de grama EP Taylor do Woodbine Racetrack. Apesar de não reivindicar a vitória, o cavalo estava em uma sólida sequência de vitórias, tendo garantido o primeiro lugar em suas duas últimas corridas.

O segundo lugar rendeu à Swift Delivery e ao jóquei Patrick Husbands uma parte da bolsatotalizando 20 por cento dos $ 125.000 para a corrida de uma milha. No entanto, a excitação em torno da corrida se estendeu além dos ganhos monetários. A porta-voz da Woodbine, Leanne Elnicki, observou: “Definitivamente vimos um aumento no número de mulheres jovens, posso dizer isso de forma inequívocadestacando como a conexão de Swift atraiu um novo público para o evento.

Elnicki enfatizou ainda mais o entusiasmo do hipódromo com essa nova atenção, afirmando: “Adoramos quando novas pessoas descobrem nosso esporte, e se isso significa descobri-lo por meio da conexão entre Travis Kelce e Taylor Swift, então estamos totalmente a fim.“A intersecção entre esportes e cultura pop despertou inegavelmente o interesse dos fãs, principalmente aqueles que acompanham a jornada de Kelce desde que ele começou a namorar Swift no ano passado.

A ascensão da entrega rápida

A Team Valor International, que administra um estábulo de cavalos de corrida de propriedade de parceiros, confirmou que Kelce adquiriu recentemente uma participação significativa na Swift Deliveryum puro-sangue de três anos criado em Kentucky. Esta parceria não só eleva o perfil do cavalo, mas também traz uma mistura única de fascínio de celebridade para a cena de corrida.

O burburinho em torno da Swift Delivery na Toronto Cup reflete a crescente influência da cultura das celebridades nos esportes. Não é todo dia que um jogador da NFL e o namorado de uma estrela pop pisam na arena equestre, capturando a atenção de públicos diversos. Como Elnicki destacou, o influxo de novos fãs é uma mudança bem-vinda para o esporte.

A incursão de Travis Kelce nas corridas de cavalos, reforçada por seu relacionamento com Taylor Swift, está dando vida nova à indústria. A jornada da Swift Delivery é mais do que apenas uma história de corrida; é uma mistura fascinante de esportes, entretenimento e influência de celebridades.