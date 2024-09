O chefe da LaLiga, Tebas, pretende sediar o jogo em Miami na próxima temporada

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, disse que pretende disputar um jogo oficial da liga em Miami na próxima temporada, se conseguirem chegar a um acordo com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Tebas planejou originalmente sediar uma partida da liga envolvendo Barcelona e Girona no Hard Rock Stadium de Miami em 2018, mas encontrou oposição da RFEF e da FIFA, entre outros.

No entanto, um processo recente envolvendo o Relevent Sports Group, empresa proprietária do Miami Dolphins, Stephen Ross, que está envolvido na tentativa de sediar jogos da LaLiga nos EUA, reabriu a possibilidade de isso acontecer no futuro.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Isto [a regular league game in Miami] será disputado, mas ainda não se sabe quando”, disse Tebas à ESPN na quinta-feira. “Temos que ter um acordo com a federação espanhola. A federação ainda está em um vazio significativo [with a president having yet to be elected] e isso está causando um atraso para que isso aconteça nesta temporada.

“Veremos se isso pode ser feito na próxima temporada.”

A Relevent foi processada em 2019 depois que a FIFA interrompeu seu plano de receber Barcelona e Girona no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida, e o USSF recusou permissão para sancionar uma partida da liga entre dois times do Equador, citando uma política da FIFA para proteger seu território e apenas permitir a realização de jogos de exibição.

No entanto, a Relevent e a FIFA chegaram a um acordo no início deste ano para retirar a FIFA do processo, deixando a expectativa de que a FIFA não impedirá a realização de tais jogos no futuro.

A pressão por um jogo da LaLiga no exterior ocorre em um momento de maior escrutínio sobre o calendário do futebol, com o meio-campista da Espanha e do Manchester City, Rodri, dizendo que os jogadores estão perto de entrar em greve.

As tensões aumentaram após o anúncio de uma Copa do Mundo de Clubes ampliada com 32 seleções, marcada para acontecer nos Estados Unidos no próximo verão, com David Aganzo, presidente do Sindicato dos Jogadores Espanhóis (AFE), entre aqueles que apoiam a continuidade dos jogadores. ataque se não houver “outra escolha”.

Tebas também se manifestou contra a Copa do Mundo de Clubes e disse à ESPN que “não o surpreenderia” se os jogadores entrassem em greve por causa do crescente congestionamento dos jogos, descrevendo as preocupações como “justificadas”.

No entanto, ele insistiu que isso não contradiz a sua posição de apoiar um jogo da LaLiga nos EUA.

“O presidente do sindicato dos jogadores da Espanha afirmou que devo me opor a jogar uma partida da LaLiga nos EUA porque expressei minha oposição à Copa do Mundo de Clubes.

“A questão é encontrar o momento ideal durante a temporada para jogar e, ao mesmo tempo, garantir que os jogadores tenham descanso adequado nas viagens de e para Miami, que é a cidade para onde queremos ir”.