O chefe do PSG, Luis Enrique, sobre a saída de Kylian Mbappé O time é a estrela

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, está saboreando a chance de liderar um time que não tem mais uma estrela global após as saídas de Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé nos últimos anos.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Falando após a vitória do PSG por 1 a 0 contra o Girona na estreia da Liga dos Campeões na quarta-feira, Luis Enrique foi questionado sobre a adaptação de seus jogadores a não ter um jogador estrela no time e ele disse à TNT Sports Brasil: “Sim, há uma estrela, uma estrela que brilha mais intensamente do que qualquer outra coisa, que é o time. Essa é a estrela, o time.

“É incrível. É um sentimento que tento incutir nos meus jogadores. Você vê isso em campo, um por todos e todos por um, como os Três Mosqueteiros. Isso é maravilhoso em um esporte de equipe.”

Ao longo da última temporada, Luis Enrique frequentemente expressou sua frustração por ser constantemente questionado por jornalistas durante coletivas de imprensa sobre Mbappé.

Mbappé, 25, deixou o PSG neste verão após seu contrato expirar, tendo tido sua melhor temporada no clube, marcando 44 vezes em 48 jogos. O capitão da França se juntou ao Real Madrid como um agente livre um ano após o PSG ter perdido Messi e Neymar.

O capitão argentino Messi se juntou ao Inter Miami em julho de 2023, após dois anos em Paris, enquanto logo depois Neymar assinou com o gigante da Saudi Pro League, Al Hilal, após seis temporadas no PSG.

O PSG, que busca seu quarto título consecutivo da liga, teve um começo perfeito na campanha. Eles venceram todos os seus jogos e marcaram 13 gols em suas quatro partidas iniciais da liga.