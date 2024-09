O chefe do Tottenham, Ange Postecoglou, critica Dominic Solanke

Ange Postecoglou pediu paciência a todos que estão correndo para julgar Dominic Solanke após sua transferência de £ 65 milhões (US$ 86 milhões) do Bournemouth.

O jogador de 27 anos se tornou a contratação recorde do clube Spurs no mês passado, mas fez apenas três aparições após sofrer uma lesão no tornozelo em sua estreia no Leicester City.

Solanke ainda não marcou pelo seu novo clube e parecia precisar de mais preparo físico ao perder algumas oportunidades na derrota para o Arsenal no clássico do norte de Londres no último fim de semana.

Questionado se o preço e o aumento do nível de expectativa eram algo a que Solanke teria que se acostumar, Postecoglou disse: “Não sei porque as pessoas são muito rápidas em julgar, cara. É uma amostra pequena.

“O cara jogou menos de dois [full] jogos para nós. Se ele passou 15 jogos sem marcar, então eu posso responder a essa pergunta ou 15 jogos em que ele não contribuiu, mas eu apenas penso ‘respire fundo, faça um pouco de ioga. Pense no mundo por um segundo e faça uma avaliação depois disso.’

“Não precisamos nos apressar para fazer julgamentos o tempo todo, porque a alternativa é que ele pode ter começado muito bem, estar em forma, ter marcado em todos os quatro jogos, estar voando e então passar por uma fase, como todos os atacantes, em que não marca.

“Eu simplesmente não olho para essas coisas. O que eu olho é que ele chegou, se encaixou muito bem e, logicamente, sofreu uma lesão que atrapalhou a maneira como ele queria começar sua carreira, mas ele ainda tem muito tempo para isso.”

No sábado, o Tottenham enfrenta o Brentford, que vendeu Ivan Toney para o Al-Ahli, da Saudi Pro League, no início deste mês.

O Spurs estava sendo cogitado para uma transferência de Toney e, quando perguntado se eles estavam interessados ​​no jogador da seleção inglesa, Postecoglou disse: “Nós olhamos para ele, mas eu disse que Dom era quem eu queria e levou praticamente o verão inteiro para trazê-lo porque ele era quem se encaixava no perfil que estávamos procurando na época.

“Ele se adaptou muito bem. Ainda tem muito mais a fazer dele… porque ele se machucou! Ele só precisa fazer alguns jogos. Mas pelo que vi nos jogos que ele jogou, ele vai ser um verdadeiro trunfo para nós. Não tenho dúvidas de que ele será um grande contribuidor.”

Postecoglou também pediu um senso de perspectiva na reação ao início de temporada do Tottenham, depois de vencer apenas um dos quatro primeiros jogos do campeonato, o que levou a algumas críticas à administração do australiano, incluindo vaias do time visitante ao substituir Lucas Bergvall durante a vitória da Copa da Liga Inglesa em Coventry na quarta-feira.

Ele disse: “As pessoas preferem ser as primeiras a fazer um julgamento, mesmo que estejam erradas, do que esperar por outra pessoa. É assim que vivemos nossas vidas hoje em dia. Há muito mais julgamento do que análise real, fundamentada e opinativa, mas é assim que o mundo funciona.

“Eu sempre disse que os fãs são mais do que livres para sentir o que sentem. Não vou ditar o clima do que eles fazem.

“Isso não me afeta nem o que vamos conseguir. Só precisamos manter os olhos lúcidos e focados no que estamos tentando conseguir aqui e no tipo de time de futebol que queremos ser.

“Se isso às vezes é nadar contra a maré, tudo bem, não há nada de errado nisso — isso te torna mais forte.”