O chutador dos Cowboys, Brandon Aubrey, falhou em seu field goal de propósito? Este pode ser o motivo e é tudo uma questão de dinheiro

Dallas Cowboys o chutador Brandon Aubrey cometeu uma rara falha no segundo tempo do jogo de quinta-feira à noite contra o New York Giants, e algumas pessoas estão convencidas de que não foi acidente. Os Cowboys estavam liderando os Giants por cinco, faltando 30 segundos para o fim de sua eventual vitória por 20-15 no MetLife Stadium em East Rutherford, NJ. Aubrey tentou um field goal de 51 jardas em 4º e 8º. isso teria colocado Dallas em vantagem por 23-15, mas ele errou ao lado, certo.

Aubrey foi praticamente automático em suas duas primeiras temporadas com os Cowboys. Na verdade, a falta de quinta-feira foi o primeiro de 50 ou mais jardas em 17 tentativas. Embora o Dallas ainda conseguisse vencer, eles eram os favoritos no jogo com 5,5 pontos sobre os Giants. Isso significa eles teriam coberto o spread se Aubrey convertesse o chute. Em vez disso, qualquer um que apostou em Nova York a +5,5 ganhou dinheiro.

Uma personalidade do jogo na Internet detalhou as implicações e brincou que “deveria haver protestos em todo o país.” Uma quantidade esmagadora de apostas e dinheiro estava nos Cowboys para cobrir o spread de 5,5 pontos. Isso significa apostas esportivas em Las Vegas e em outros lugares obteve enormes lucros graças a Aubreyenquanto os Giants cobriam. Muitas pessoas pensaram que não era coincidência.

“Aubrey fez 36/38 como novato nos Cowboys na última temporada. A ex-estrela de Notre Dame ainda tem um apelido especial para a suavidade de seus chutes“, disse um fã.

Chute perdido abala o cenário das apostas

A derrota tardia contra o Nova York foi a primeira da temporada, já que ele era um 12/12 perfeito antes disso e 6/6 em mais de 50 jardas. Aubrey estava trabalhando com casas de apostas quando empurrou o field goal, certo? Quase certamente não, mas você pode entender por que muitos jogadores ficaram irados com a bad beat.

É compreensível que as pessoas questionem o que aconteceu, especialmente considerando o histórico de Aubrey. O fato de ele ter errado seu primeiro chute de mais de 50 jardas em 17 tentativas definitivamente está levantando algumas sobrancelhas. Como disse um fã: “É coincidência demais para algumas pessoas ignorarem.”

Aubrey tem sido um jogador de destaque para os Cowboys, então é surpreendente vê-lo errar um chute tão importante. Porém, é importante lembrar que os atletas são humanos e podem cometer erros. Como outro fã apontou: “Até os melhores jogadores têm dias de folga.”

No final, talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu com aquele chute errado, mas está claro que teve um grande impacto no resultado do jogo e deixou muitos torcedores e apostadores coçando a cabeça.