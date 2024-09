O clube norueguês Stabaek se despede do ex-técnico dos EUA Bradley

O ex-técnico da seleção dos Estados Unidos Bob Bradley deixou seu cargo de técnico principal do time norueguês Stabaek — por consentimento mútuo e com efeito imediato — anunciou o clube na segunda-feira. A decisão veio depois que o Stabaek, atualmente na segunda divisão norueguesa, sofreu sua terceira derrota consecutiva no fim de semana, caindo em casa para o IK Start, por 3 a 2.

O resultado deixou o Stabaek na sétima colocação, com sete partidas restantes, empatado em pontos com o sexto colocado Lyn, que atualmente ocupa a vaga final de qualificação para os playoffs de promoção.

Bjørn Helge Riise assumirá como treinador principal interino pelo resto da temporada.

“Bob será para sempre uma parte especial da história do clube — um sábio cabeça de futebol com enorme capacidade de trabalho e grande comprometimento”, disse o presidente do Stabaek, Espen Moe. “Após um longo período de desenvolvimento limitado e resultados variados, concordamos, em consulta com Bob, em encerrar a colaboração. Ao mesmo tempo, somos muito gratos pelo trabalho e esforço que Bob colocou no clube e desejamos a ele boa sorte no futuro.”

Esta foi a segunda passagem de Bradley pelo Stabaek, tendo comandado o clube de 2014 a 2015, período em que o nativo de Montclair, Nova Jersey, se tornou o primeiro americano a comandar um time na primeira divisão de uma liga europeia, e que viu o Stabaek se classificar para a Liga Europa.

Após passagens por Le Havre, Swansea City, LAFC e Toronto FC, Bradley retornou ao Stabaek no ano passado em uma tentativa de ajudar o time a evitar o rebaixamento da primeira divisão norueguesa, um esforço que acabou não tendo sucesso.

As primeiras incursões de Bradley nas fileiras de treinadores ocorreram no sistema universitário americano com a Ohio University, a University of Virginia (como assistente) e a Princeton University. Depois de servir como assistente no time masculino sub-23 dos EUA e no DC United, Bradley assumiu o time de expansão da MLS, o Chicago Fire, levando o time a uma dobradinha da MLS Cup e da US Open Cup em sua primeira temporada no comando.

Em 2006, após passagens pelo NY/NJ MetroStars e Chivas USA, Bradley foi nomeado técnico do time masculino dos EUA, inicialmente em caráter interino antes de receber o cargo em tempo integral. Ele levou os EUA ao título da Copa Ouro de 2007 e, mais tarde, às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2010. Ele foi demitido em 2011, depois que os EUA perderam para o México na final da Copa Ouro de 2011.

Bradley logo voltou a trabalhar com a seleção egípcia e ficou aquém da classificação para a Copa do Mundo de 2014, mesmo com a liga nacional egípcia suspensa por dois anos após o desastre do Estádio Port Said em 2012.

Caso Bradley decida retornar à MLS, há vários times precisando de um técnico, incluindo Atlanta United FC, Chicago Fire FC, FC Dallas, St. Louis City SC e San Jose Earthquakes.