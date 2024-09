O defensor dos Devils, Luke Hughes, fica fora de 6 a 8 semanas devido a uma lesão no ombro

O defensor do New Jersey Devils, Luke Hughes, precisará de seis a oito semanas para se recuperar de uma lesão no ombro sofrida no início deste mês, informou a equipe na quinta-feira.

Hughes sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante o treinamento de offseason. Após ser avaliado pela equipe médica dos Devils, foi determinado que ele não precisaria de cirurgia e que poderia levar mais de seis semanas para se recuperar.

Esse cronograma significa que Hughes perderia os sete jogos de pré-temporada dos Devils e seus jogos de abertura da temporada em 4 e 5 de outubro contra o Buffalo Sabres em Praga, República Tcheca. O mais cedo que ele poderia retornar seria na semana de 20 de outubro, o que significa que os Devils já teriam jogado oito jogos da temporada regular.

Perder Hughes, mesmo que por um breve período, acontece depois que ele usou sua campanha de novato para reforçar por que ele é considerado uma das estrelas jovens mais brilhantes do jogo. Hughes terminou a temporada passada com seis gols e 47 pontos, sendo também um dos cinco Devils a jogar em todos os 82 jogos.

O que Hughes conquistou como novato o levou a terminar em terceiro na votação do Troféu Calder, atrás do eventual vencedor, o pivô do Chicago Blackhawks, Connor Bedard, e do defensor do Minnesota Wild, Brock Faber.

Hughes e Faber foram os únicos defensores novatos que jogaram todas as 82 partidas na temporada passada. Eles também ficaram empatados em segundo lugar entre os novatos em pontos, com Bedard liderando os jogadores de primeiro ano da liga com 61 pontos.

Assim que Hughes for liberado para retornar, espera-se que ele seja uma parte crucial dos planos dos Devils de retornar aos playoffs. Hughes, que foi a quarta escolha do Draft da NHL de 2021, passou dois anos se desenvolvendo na Universidade de Michigan, que também produziu seu irmão Quinn Hughes, o capitão do Vancouver Canucks que também é o atual vencedor do Troféu Norris de melhor defensor da NHL.

Hughes deixou Michigan após duas temporadas e assinou seu contrato de nível de entrada com os Devils. Isso permitiu que ele se juntasse ao seu irmão e capitão alternativo dos Devils, Jack, para a corrida do time nos playoffs durante os playoffs da Stanley Cup de 2023.

Os Devils venceram 52 jogos durante a temporada 2022-23 e avançaram para os playoffs pela primeira vez em quatro temporadas. Eles abriram com uma vitória na primeira rodada sobre o rival New York Rangers em sete jogos antes de perder na segunda rodada contra o Carolina Hurricanes.

Na temporada passada, os Devils lutaram para encontrar consistência e perderam os playoffs. Isso os levou a se separar do técnico Lindy Ruff e contratar o técnico interino Travis Green antes de contratarem o ex-técnico do Toronto Maple Leafs, Sheldon Keefe, no final de maio.